Claves del caso Nvidia: quién reemplaza a Jensen Huang y cuál es el rol de Donald Trump en la crisis

El mundo y el sector tecnológico están atentos a cada nuevo detalle de lo que ocurre con Jensen Huang y Nvidia, luego de una de las mayores polémicas de los últimos años. Huang presentó la dimisión inmediata a su cargo como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva de Nvidia, tras 33 años al frente de la compañía en medio de una severa crisis reputacional, política y financiera.



Con el paso de los días desde que estalló el escándalo, nuevos actores han entrado a hacer parte de la historia y las acciones del icónico líder del fabricante de procesadores para inteligencia artificial siguen cayendo. Es por eso que estas son cinco claves fundamentales para entender todo lo que rodea el escándalo de Jensen Huang, Alice Huang, Nvidia y hasta Donald Trump.



¿Quién es Alice Huang, la supuesta espía china centro de este escándalo?

La figura central del expediente ha sido Alice Huang, una empresaria de origen chino y exdirectiva de la firma singapurense Megaspeed International. La mujer, según reportes de inteligencia de Estados Unidos y memorandos internos de la Administración estadounidense, habría sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado (MSS) de China para recabar información estratégica sobre los microchips de inteligencia artificial de Nvidia e influir para que la tecnología más avanzada estuviese a disposición de Pekín.

Alice Huang, además, mantuvo una relación íntima con Jensen Huang, con quien incluso fue fotografiada durante eventos de la industria como la feria tecnológica Computex en Taiwán. No obstante, el Gobierno de China, a través de su Cancillería, desmintió categóricamente las acusaciones, calificando las informaciones sobre espionaje como "pura invención y una calumnia". El paradero actual de la empresaria continúa siendo una incógnita.



¿Nuevas mujeres involucradas?

La controversia personal del ex-CEO no se limitó a su vínculo con la ejecutiva vinculada a Singapur. Recientemente, investigaciones periodísticas sacaron a la luz una segunda relación extramatrimonial del empresario con Kimberly Powell, vicepresidenta de la división de salud de Nvidia, quien le reportaba directamente y formaba parte de la empresa desde 2008.

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Poco después, reportes de prensa dieron a conocer la existencia de un tercer romance extramarital con otra empleada de la corporación cuya identidad no fue revelada. Ante la presión del escándalo, Jensen Huang envió un borrador de correo a sus colaboradores pidiendo disculpas públicas por haber sido infiel a su esposa y reconociendo el dolor causado a su familia y a su equipo.



Así ha afectado el escándalo las acciones de Nvidia

Tras revelarse los primeros informes y confirmarse la renuncia del directivo, las acciones de Nvidia llegaron a registrar desplomes intradiarios de hasta el 13 %, cerrando jornadas con caídas entre el 4,34 % y el 7,45 %. En un plazo de pocos días, los títulos acumularon un retroceso superior al 16 %, elevando la pérdida bursátil a más del 30 % en el último mes.



Esta ola borró cientos de miles de millones de dólares en valor de mercado, haciendo que Nvidia descendiera de su hito histórico superior a los 5 billones de dólares (alcanzado en octubre de 2025) a ubicarse cerca de los 3,75 billones de dólares, cediendo su trono como la empresa más valiosa del planeta frente a Apple y Microsoft. En paralelo, accionistas entablaron demandas colectivas por fraude bursátil tras acusar a la directiva de ocultar estos riesgos.



¿Cuál ha sido el rol de Donald Trump en la controversia?

La vertiente política del caso involucra directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al estallar la noticia, Trump comenzó defendiendo públicamente a Huang, describiéndolo como una "buena persona" y un "hombre honorable" que había realizado una labor extraordinaria para el país. No obstante, el presidente confirmó poco después que el FBI mantiene investigaciones en marcha sobre el asunto



Por otro lado, de acuerdo con reportes de inteligencia, el mandatario había recibido información previa sobre el vínculo entre Huang y la sospechosa de espionaje desde hacía cerca de un año, pero optó por no intervenir inicialmente para no entorpecer el comercio con China ni los negocios de la tecnológica.

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Tras oficializarse la dimisión de Jensen Huang, Trump sorprendió al proponer públicamente en Truth Social que Tim Cook, consejero delegado de Apple, debería asumir la conducción de Nvidia, declarando que "una leyenda reemplaza a una leyenda".



¿Quién reemplazará a Jensen Huang al frente de Nvidia?

Tras la salida de Huang después de más de tres décadas al mando, la junta directiva de Nvidia designó de forma inmediata a Colette Kress como directora ejecutiva (CEO) interina. Kress, quien ejerce como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera (CFO) desde septiembre de 2013, mantendrá la supervisión de las finanzas corporativas mientras el directorio realiza la búsqueda de un sucesor permanente entre candidatos internos y externos.

Adicionalmente, el consejo de administración nombró por primera vez en la historia de Nvidia a un presidente de la junta directiva, otorgando el cargo a Harvey C. Jones, ex CEO de Synopsys. Pese a la sacudida institucional, la compañía ratificó que mantendrá sin cambios la presentación de sus resultados correspondientes al tercer trimestre del ejercicio fiscal, programada para el próximo 17 de noviembre.

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*con información de EFE

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co