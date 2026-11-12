¿Quién reemplazará a Jensen Huang en Nvidia? Trump sugiere a Tim Cook, exlíder de Apple

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves 12 de noviembre que el exdirector ejecutivo de Apple Tim Cook debería sustituir a Jensen Huang en Nvidia, quien dimitió después que salieran a la luz dos aventuras amorosas, incluida una con una supuesta espía china.



"Ahora que el director ejecutivo de Nvidia, JENSEN HUANG, que ha hecho un trabajo fantástico, ha dimitido, solo hay un hombre que puede ocupar su puesto: TIM COOK, de Apple. ¡Una leyenda sustituye a otra leyenda!", afirmó en su red social Truth Social el mandatario. Aunque Trump no tiene ninguna autoridad formal para decidir quién debe dirigir el gigante de los semiconductores Nvidia -empresa que se encuentra en el centro de la revolución de la inteligencia artificial-, su inusual intervención pone de relieve sus estrechos vínculos tanto con Huang como con Cook.

Huang se había convertido en un asesor informal cercano de Trump en materia de Inteligencia Artificial y viajó con el presidente estadounidense en el Air Force One a China en el primer semestre de 2026.

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Tras surgir acusaciones sobre los vínculos de Huang con la empresaria china Alice Huang, Trump salió en defensa del directivo de Nvidia, afirmando que desconocía que la mujer pudiera estar espiando para Pekín. Añadió que el exdirectivo -quien no tiene parentesco alguno con ella- estaba “sufriendo mucho”, y describió al ejecutivo tecnológico, nacido en Taiwán, como “un tipo increíble”. No obstante, el mandatario sigue enfrentándose a interrogantes sobre qué sabía exactamente acerca de estas acusaciones, y en qué momento tuvo conocimiento de ellas. (Lea también: ¿Quién es Alice Huang, la espía china vinculada con Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia?)



El diario The New York Times informó a principios de esta semana que el secretario de Estado, Marco Rubio, puso a Trump al tanto de las acusaciones a bordo del Air Force One en mayo, poco antes de recoger a Huang en Alaska para el vuelo rumbo a Pekín.



Este jueves, el consejo directivo de Nvidia informó en un comunicado que Huang, que lideraba el grupo hacía más de 30 años, dejó sus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato.



La cercanía de Tim Cook con Trump

Cook -quien dejó su puesto como director ejecutivo de Apple en septiembre de 2026, aunque permanece como presidente ejecutivo de su consejo de administración- es otro de los titanes tecnológicos que han frecuentado la Casa Blanca desde el regreso del magnate republicano.

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En agosto de 2025, Cook apareció junto a Trump en el Despacho Oval para anunciar que Apple aumentaría sus inversiones en Estados Unidos hasta los 600.000 millones de dólares, en un contexto en el que el presidente amenazaba con imponer aranceles masivos a los productos tecnológicos fabricados en el extranjero. Además, Cook le entregó uno de esos regalos llamativos que tanto le gustan a Trump: una pieza de vidrio grabada a medida, fabricada por Corning -proveedor de Apple-, montada sobre una base de oro de 24 quilates. El regalo contribuyó a suavizar las relaciones entre Cook y el presidente, quien en el pasado había criticado reiteradamente a Apple por no fabricar sus iPhone en Estados Unidos.

Cook también acompañó a Trump a China en mayo; además, tanto él como Huang asistieron al espléndido banquete de Estado que el presidente estadounidense ofreció en la Casa Blanca en honor a Xi en septiembre.



Los candidatos que suenan para dirigir Nvidia

Con una plantilla de más de 40.000 empleados, Nvidia podría optar por una elección interna, incluyendo a alguno de los numerosos ejecutivos que reportaban directamente a Huang.

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Colette Kress, quien se ha desempeñado como directora financiera desde 2013, ocupa ahora el cargo principal de forma interina; de hecho, ya era considerada la favorita incluso antes del anuncio del jueves. “Ha construido una enorme credibilidad tanto dentro como fuera de la empresa”, señaló el analista Dan Ives, de Yorkville Ives, en una nota dirigida a sus clientes.

Otro ejecutivo veterano de Nvidia es Ian Buck, responsable del negocio de centros de datos de la compañía. Fue una figura clave en el desarrollo del software que mantiene una alta demanda de los chips diseñados por Nvidia.

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La revista de negocios Inc. también menciona a Bryan Catanzaro, vicepresidente de investigación aplicada en aprendizaje profundo (deep learning) de Nvidia, como un posible candidato.

AGENCIA AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL