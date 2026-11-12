Tiroteo en Washington cerca a la Casa Blanca deja un muerto y varios heridos: buscan al atacante

Se reporta un muerto y varias personas fueron heridas durante un tiroteo este jueves en el vecindario de Logan Circle, en la capital Washington, según informes preliminares de la policía, que se encuentra en búsqueda del sospechoso. "Se han producido tiroteos dentro y fuera del gimnasio Vida Fitness esta mañana en Logan Circle. Hay varias personas baleadas. No se acerquen a esta zona. La policía está buscando al sospechoso", escribió en X la concejal Brooke Pinto.



Autoridades buscan a sospechoso tras tiroteo que dejó un muerto y varios heridos en Washington

La policía metropolitana del Distrito de Columbia informó que al menos cinco personas recibieron disparos durante el incidente y fueron trasladadas a hospitales cercanos. De momento no hay confirmación oficial de fallecidos. Reportes en redes afirman que, de acuerdo con testigos presenciales, el sospechoso se habría parapetado en un apartamento y disparado a través de la puerta. Testigos dentro del gimnasio describieron una escena caótica después de que el sospechoso comenzara a disparar.

Poco después de las 08:00 hora local (13:00 GMT), las autoridades alertaron sobre un "tirador activo" en esa zona del noroeste de la capital estadounidense y advirtieron a los ciudadanos que evitaran acercarse al área, ubicada a menos de dos kilómetros al norte de la Casa Blanca. EFE pudo constatar que decenas de autos policiales, de bomberos y autos blindados fueron movilizados en la ciudad, con una fuerte presencia de agentes armados y calles acordonadas en la zona del incidente.

Publicidad

Los estudiantes de las escuelas cercanas permanecen confinados por motivos de seguridad y las autoridades han pedido a los vecinos que aseguren sus puertas y no se acerquen a las ventanas. Los tiroteos masivos son uno de los mayores problemas recurrentes a los que se enfrenta Estados Unidos. Según el recuento de Gun Violence Archive, en lo que va de año se han registrado 408 en todo el país.



#Mundo | Este jueves 12 de noviembre se registró un tiroteo en inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington. Esto es lo que se sabe.



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉https://t.co/LKRiKTbg3t pic.twitter.com/6OFMOTzq1X — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 12, 2026

Publicidad

EFE

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL