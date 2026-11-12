Tres colombianos, dos de ellos menores de edad, murieron por colapso de edificio en Nueva York

Por lo menos ocho personas perdieron la vida por el derrumbe de un edificio de tres plantas en Nueva York, mientras los operarios de rescate trabajan para localizar personas aún bajo los escombros, según confirmó el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani. Entre las víctimas fatales hay migrantes mexicanos, uno ecuatoriano y tres colombianos, según confirmó el consulado del país en la ciudad.



En el comunicado emitido por el Consulado, este expresó “su solidaridad y profundo pesar a los familiares de las víctimas mortales y a todas las personas afectadas por esta tragedia. Entre las personas fallecidas se encuentran tres ciudadanos colombianos: dos menores de edad y un adulto. Asimismo, una ciudadana colombiana resultó herida y recibe atención médica”.

“El cónsul general de Colombia en Nueva York, Camilo Louis, y su equipo mantienen un seguimiento permanente de la situación y están en comunicación con las autoridades locales. De igual manera, el Consulado mantiene contacto con los familiares de los connacionales afectados, brindándoles asistencia y acompañamiento en este difícil momento. El Consulado de Colombia en Nueva York reitera sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas”, añade el texto.

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"Quiero tomarme un momento para recordar a aquellos que hemos perdido de manera tan insensata. Estos eran nuestros amigos y nuestros vecinos, padres e hijos, familias jóvenes que construían sus vidas en nuestra ciudad, e inmigrantes de México, Colombia, Ecuador, Trinidad y más allá", declaró Mamdani en una rueda de prensa a un bloque del suceso, en el distrito de Brooklyn.



Lo que se sabe de la tragedia en Brooklyn

El inmueble, ubicado en el barrio de Flatbush, conocido como el 'pequeño Caribe', se vino abajo alrededor de las cuatro de la tarde del miércoles 10 de noviembre, con varios residentes en su interior y colapsó en un edificio en construcción adyacente, atrapando a varias personas que se encontraban en él.



El edificio era una construcción de 1930 con cuatro apartamentos y un local comercial en la planta baja. Otro edificio también resultó afectado por el derrumbe, que dejó expuestas una escalera y varias habitaciones.



Según Ahmed Tigani, encargado del Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York, en el momento del colapso había obreros excavando en la construcción. Los promotores de esa obra tenían autorización para construir un edificio de tres plantas y buscaban obtener un permiso para nueve plantas.

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Según documentos del departamento municipal de obras consultados por la AFP, en abril se había dictado una orden de paralización de las obras debido a condiciones de demolición potencialmente peligrosas. Las autoridades de la ciudad impusieron una multa de 10.000 dólares a los promotores por saltarse la orden.

El Departamento de Edificios ha identificado cinco empresas relacionadas con la edificación, dijo el alcalde de la ciudad. "Si hay alguna persona o empresa que opere en esta ciudad y sea responsable de lo ocurrido, le exigiremos todas las responsabilidades", advirtió. Las autoridades locales, añadió Mamdani, inspeccionan un centenar de obras en las que operan estas cinco empresas.

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