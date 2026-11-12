En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
PAPA LEÓN XIV
YO ME LLAMO MINI
SECUESTRO
PERLAS DE LA DNI

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Jensen Huang, CEO de Nvidia, renuncia a su cargo: esto se sabe

Jensen Huang, CEO de Nvidia, renuncia a su cargo: esto se sabe

Como medida provisional, Colette Kress, quien se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera (CFO), asumirá el cargo de CEO interina.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 12 de nov, 2026
Comparta en:
Jensen Huang, CEO de Nvidia, renuncia a su cargo
Jensen Huang, CEO de Nvidia, renuncia a su cargo -
AFP

El empresario Jensen Huang, una de las figuras más influyentes de la industria tecnológica y cofundador de Nvidia, presentó su renuncia inmediata como presidente, director ejecutivo (CEO) y miembro de la junta directiva de la compañía, poniendo fin a una etapa de 33 años al frente de la empresa que ayudó a convertir en uno de los mayores referentes mundiales de la inteligencia artificial. La salida de Huang fue confirmada este jueves por la propia compañía. Como medida provisional, Colette Kress, quien se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera (CFO), asumirá el cargo de CEO interina mientras el directorio adelanta el proceso para seleccionar a un sucesor permanente. La búsqueda incluirá tanto candidatos internos como externos.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Además, la compañía anunció el nombramiento de Harvey C. Jones como el primer presidente de la junta directiva en la historia de Nvidia. El directivo señaló que el directorio mantiene su confianza en el equipo de liderazgo y espera que las operaciones, los compromisos con clientes y el desarrollo de productos continúen sin alteraciones.

Publicidad

Últimas Noticias

Papa León XIV vuelve a Perú entre multitudinario recibimiento y alentó a "cultivar la honestidad"
MUNDO

Papa León XIV vuelve a Perú entre multitudinario recibimiento y alentó a "cultivar la honestidad"

Banco Central de Paraguay devuelve parte de los ahorros al 100% de los depositantes de Ueno Bank
MUNDO

Crisis Ueno Bank: Banco Central de Paraguay devuelve parte de ahorros a 100% de clientes afectados

Noticia en desarrollo

Relacionados

Estados Unidos

Taiwan

China

Publicidad

Publicidad

Publicidad