Jensen Huang, CEO de Nvidia, renuncia a su cargo: esto se sabe

El empresario Jensen Huang, una de las figuras más influyentes de la industria tecnológica y cofundador de Nvidia, presentó su renuncia inmediata como presidente, director ejecutivo (CEO) y miembro de la junta directiva de la compañía, poniendo fin a una etapa de 33 años al frente de la empresa que ayudó a convertir en uno de los mayores referentes mundiales de la inteligencia artificial. La salida de Huang fue confirmada este jueves por la propia compañía. Como medida provisional, Colette Kress, quien se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera (CFO), asumirá el cargo de CEO interina mientras el directorio adelanta el proceso para seleccionar a un sucesor permanente. La búsqueda incluirá tanto candidatos internos como externos.

Además, la compañía anunció el nombramiento de Harvey C. Jones como el primer presidente de la junta directiva en la historia de Nvidia. El directivo señaló que el directorio mantiene su confianza en el equipo de liderazgo y espera que las operaciones, los compromisos con clientes y el desarrollo de productos continúen sin alteraciones.

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