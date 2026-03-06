Periodista colombiana fue detenida por el ICE en EE. UU. por insólita razón; había pedido asilo

Estefany Rodríguez, una periodista colombiana que vive en Estados Unidos, fue detenida por el ICE durante la mañana del pasado miércoles 4 de marzo en el sur de Nasvhille. La mujer, reportera de un importante medio local, fue bajada de su auto y hasta el día de hoy permanece bajo detención, pese a no tener ni orden de arresto en su contra ni una situación irregular en el país.

Pese a que la hoy detenida llegó a Estados Unidos debido a amenazas de muerte que recibió en Colombia por su labor, de continuar su proceso migratorio podría ser llevada de vuelta a su país natal, poniendo en riesgo su integridad y su vida. Al respecto, su aobgado defensor ya presentó urgentemente una petición de emrgencia ante un tribunal federal para solicitar una revisión de legalidad en esta detención.

Y es que, tras haber solicitado el asilo, la mujer ha seguido todos los pasos legales correspondientes para obtener la ciudadanía norteamericana. Sin embargo, esto pareció no ser suficiente para los agentes del ICE que la detuvieron, quienes presuntamente llevaron a cabo un procedimiento confuso para justificar dicho procedimiento.



Acorde con lo que dio a conocer el mismo medio de comunicación de la reportera, la mujer se transportaba junto con su esposo, ciudadano de EE. UU., cuando fue detenida por los uniformados de esta entidad. El medio de comunicación para el cual trabaja plantea, incluso, que este incidente pudo obedecer a una represalia, pues, desde su trabajo, Rodríguez ha publicado múltiples historias sobre injusticias y abusos de poder cometidos por esta institución.



¿Cómo llegó a Estados Unidos?

El medio de comunicación Nashville, para el cual trabaja la colombiana, dio a conocer que la mujer llegó al país legalmente en mazo de 2021, usando una visa de turista, y después inició su proceso para pedir asilo político. Su defensa sostiene al mismo medio que tuvo que huir de Colombia debido a que recibió amenazas por su trabajo, al cubrir la situación de los grupos armados en su país.



El argumento que usan las autoridades para intentar deportarla

El ICE, según Nashville, ya le había pedido a Rodríguez presentarse a sus oficinas el pasado 26 de enero, haciéndole la invitación para hacer labores de "procesamiento e información adicional". Ella preparó los respectivos documentos para asistir al espacio y argumentar por qué las autoridades no debían deportarla ni detenerla, pero el día de la cita, afirma su defensa, las oficinas de esta entidad se encontraban cerradas por la tormenta invernal Fern que aconteció para esas fechas.



Posteriormente, el 10 de febrero, la periodista recibió otra carta del ICE en la que se le pospuso la respectiva fecha de reunión para el 25 de febrero. El martirio continuó dos días antes de ese preciso, cuando al llegar a las oficinas le notificaron que su cita no estaba registrada. Por esto, desde la entidad le solicitaron no acudir a la cita del 25 de febrero, sino, más bien, regresar a las oficinas el 17 de marzo.



El día de la detención

Antes del día de la cita pactada, Rodríguez fue detenida. Tras dicho incidente, ese mismo cuatro de marzo, la defensa se comunicó con el ICE, entidad que le informó que "el arresto de Rodríguez estaba justificado porque se la consideraba un riesgo de fuga por faltar a dos reuniones". En otras palabras, pese a que la mujer no pudo asistir a ambas reuniones agendadas por situaciones externas en las que ella no pudo incidir, para el ICE, según el defensor de la periodista, no haberse presentado ya representaba un riesgo "de fuga" que justificaba su detención.

Los abogados de la mujer le relataron al medio norteamericano citado que, pese a la situación, la colombiana mantiene una actitud positiva. Incluso, los defensores admiran a la mujer por su coraje al "seguir informando sobre ICE para Noticias, de cerca y en persona, cuando sabía que se estaba poniendo en grave riesgo".

