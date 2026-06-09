Piloto de Air Canada enfrenta cargos por presuntamente volar durante 17 años con licencia falsa

Lo que comenzó como una revisión rutinaria de documentos terminó destapando un caso que ha generado preocupación en la industria aérea canadiense. Un expiloto de Air Canada enfrenta cargos por presuntamente haber operado vuelos comerciales durante 17 años utilizando credenciales falsificadas para desempeñarse como capitán de aeronaves.



Según informaron las autoridades canadienses, Geoffrey Wall, un hombre de 59 años oriundo de Ontario, habría transportado a miles de pasajeros en cientos de vuelos nacionales e internacionales sin contar con la licencia requerida para ejercer como piloto al mando.

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El caso salió a la luz tras una investigación que derivó en acusaciones formales por fraude, falsificación de documentos y otros delitos relacionados.

¿Cómo descubrieron las irregularidades?

De acuerdo con la Policía Regional de Peel, Wall desarrolló gran parte de su carrera profesional en Air Canada. Ingresó a la compañía en 1998 y, según las autoridades, comenzó a utilizar documentación falsa en 2009, cuando fue ascendido al cargo de capitán.



De acuerdo con la BBC, para ocupar esa posición, la normativa canadiense exige poseer una licencia de piloto de transporte de línea aérea (ATPL), considerada el nivel más alto de certificación para pilotos comerciales. La obtención de esta licencia requiere, entre otros requisitos, aprobar una serie de exámenes escritos.



Las autoridades sostienen que Wall no contaba con dicha certificación y que habría utilizado credenciales falsificadas para acreditar un requisito indispensable para desempeñarse como comandante de aeronaves.

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El subjefe de la Policía Regional de Peel, Nick Milinovich, comparó la situación. “Es algo muy parecido a un médico autorizado para ejercer la medicina familiar que realizara cirugías cerebrales en su consultorio”, señaló.

Más de 900 vuelos bajo investigación

La policía indicó que durante los últimos 17 años Wall pilotó distintos modelos de aeronaves Boeing y realizó alrededor de 900 vuelos tanto dentro de Canadá como en rutas internacionales.

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Según la investigación, el piloto habría recibido un salario millonario mientras ejercía funciones para las que presuntamente no tenía la acreditación exigida por las autoridades aeronáuticas.

El presunto fraude fue descubierto el año pasado durante una evaluación rutinaria. En ese proceso se detectaron inconsistencias en la documentación presentada por el piloto, situación que motivó una investigación por parte de Transport Canada, la entidad federal encargada de regular el transporte en el país.

Posteriormente, la Policía Regional de Peel abrió una investigación criminal que incluyó una orden de registro y el análisis detallado de la licencia presentada por Wall. Según las autoridades, las verificaciones concluyeron que el documento era falso.

El pasado 1 de junio, el expiloto fue acusado formalmente de siete delitos relacionados con fraude y falsificación.

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¿Qué dijo Air Canada?

Tras conocerse el caso, Air Canada aseguró que actuó de inmediato una vez detectó las irregularidades. “La compañía notificó voluntariamente el asunto a Transport Canada”, indicó la aerolínea en un comunicado.

La empresa también informó que el piloto fue apartado de sus funciones tan pronto se descubrió la documentación cuestionada.

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Además, Air Canada sostuvo que la seguridad de los pasajeros nunca estuvo comprometida. La aerolínea explicó que todos sus pilotos participan obligatoriamente en programas de evaluación y capacitación cada seis meses para validar sus competencias de vuelo.

No obstante, reconoció que la posesión de las licencias correspondientes constituye un elemento fundamental dentro del sistema de seguridad de la industria aérea.

Como parte de las medidas adoptadas tras el hallazgo, la compañía realizó una auditoría interna de su plantilla de pilotos y aseguró que no encontró otros casos similares de incumplimiento.

La aerolínea también precisó que Wall sí poseía una licencia de piloto comercial válida y había completado la formación requerida por la empresa, pero carecía de la licencia ATPL exigida para ejercer como capitán de acuerdo con la regulación canadiense.

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Las autoridades continúan avanzando en el proceso judicial contra el expiloto. Wall permanece en libertad bajo fianza mientras espera su próxima comparecencia ante el tribunal, programada para el 29 de junio.

Consultado sobre cómo una situación de este tipo pudo pasar inadvertida durante tantos años, el subjefe Milinovich señaló que los responsables de fraudes complejos suelen ser particularmente hábiles para ocultar sus acciones.

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“No es raro que el fraude persista durante años”, afirmó. “Al final, las consecuencias te alcanzan, y es entonces cuando nosotros intervenimos”.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co