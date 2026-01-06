Trump está evaluando "una serie de opciones" para Groenlandia, incluyendo la militar: Casa Blanca

Recientemente, la Casa Blanca dio a conocer que Trump actualmente estudia "varias opciones" para Groenlandia incluyendo la militar. Acorde con lo que se informó este martes 6 de enero, el presidente está considerando varias opciones para adquirir Groenlandia de Dinamarca, y el uso del ejército estadounidense es "siempre una posibilidad".

El mandatario "ha dejado claro que adquirir Groenlandia es una prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica", declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt en un comunicado sobre el territorio semiautónomo perteneciente a la corona de Dinamarca. "El presidente y su equipo están debatiendo varias opciones para alcanzar ese importante objetivo para la política exterior y, por supuesto, recurrir al ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe", añadió.

La intervención militar estadounidense en Venezuela ha reavivado las intenciones de Trump sobre el territorio autónomo danés en el Ártico, que posee yacimientos inexplorados de tierras raras y podría convertirse en un actor clave a medida que el deshielo polar abre nuevas rutas marítimas. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que "adquirir Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos" con el fin de disuadir a adversarios como Rusia y China.



"El presidente y su equipo están analizando diversas opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, el uso de las fuerzas armadas estadounidenses siempre es una opción a disposición del comandante en jefe", afirmó en un comunicado a la AFP. Las renovadas pretensiones de Trump sobre la Groenlandia autónoma han suscitado preocupación en Europa ante la posibilidad de que la alianza transatlántica con Estados Unidos esté a punto de romperse. Anteriormente, Groenlandia y Dinamarca anunciaron que habían solicitado una reunión urgente con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para abordar el asunto. "Hasta el momento no ha sido posible", escribió la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, en las redes sociales, "a pesar de que los gobiernos de Groenlandia y Dinamarca han solicitado una reunión a nivel ministerial a lo largo de 2025".



El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, afirmó que la reunión con Rubio debería disipar "ciertos malentendidos". El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, insistió una vez más en que la isla no está en venta y que solo los groenlandeses deben decidir su futuro. Sus declaraciones se produjeron después de que el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y España se unieran a Dinamarca para afirmar que defenderían los "principios universales" de "soberanía, integridad territorial e inviolabilidad de las fronteras". "Por este apoyo, deseo expresar mi más profundo agradecimiento", escribió Nielsen en las redes sociales. Washington ya cuenta con una base militar en Groenlandia, que tiene una población de aproximadamente 57.000 habitantes.

Trump insinuó el domingo que la decisión sobre Groenlandia podría tomarse "en unos dos meses", una vez que se estabilice la situación en Venezuela, donde las fuerzas estadounidenses detuvieron al presidente Nicolás Maduro el sábado.

La declaración conjunta de los líderes europeos calificó la seguridad en el Ártico de "fundamental" para la seguridad internacional y transatlántica. Dinamarca, incluida Groenlandia, forma parte de la OTAN, añadieron, e instaron a adoptar un enfoque colectivo para la seguridad en la región polar. La declaración fue firmada por el primer ministro británico Keir Starmer, la primera ministra danesa Mette Frederiksen, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el primer ministro polaco Donald Tusk y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez.

"Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde a Dinamarca y Groenlandia y solo a ellas pueden decidir sobre los asuntos que les conciernen", decía el comunicado. Sin embargo, tanto Macron como Starmer intentaron restar importancia al asunto durante las conversaciones de paz sobre Ucrania en París, a las que asistieron junto con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner. "No puedo imaginar un escenario en el que Estados Unidos se vea en la posición de violar la soberanía danesa", declaró Macron.

Starmer afirmó haber dejado clara su postura en el comunicado conjunto, aunque no la reiteró ante las cámaras. Trump ha estado barajando la idea de anexionar Groenlandia desde su primer mandato. "Es como un disco rayado", declaró a la AFP Marc Jacobsen, especialista en seguridad, política y diplomacia en el Ártico del Real Colegio de Defensa Danés. Trump ha afirmado que Dinamarca no puede garantizar la seguridad de Groenlandia, alegando que recientemente solo había comprado un trineo tirado por perros. Sin embargo, Copenhague ha invertido considerablemente en seguridad, destinando unos 90 mil millones de coronas danesas (14 mil millones de dólares) el año pasado.



Las declaraciones tras ataque en Venezuela

Esta serie de declaraciones se dan en medio de un crítico panorama internacional, pues el ataque militar en territorio venezolano para capturar a Nicolás Maduro, acontecido el pasado 3 de enero de 2026, ha provocado todo tipo de reacciones entre diferentes países del globo. Con esta nueva declaración, EE. UU. mantiene su polémica postura en defensa de, lo que el mismo Trump llama, la seguridad nacional.

Además de referirse a Dinamarca (al volver a hablar sobre Groenlandia), el presidente Donald Trump también lanzó advertencias a países de América como Colombia, México o Cuba. Mientras que al mandatario Gustavo Petro lo señaló de ser “un hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo”, a la presidenta Claudia Sheinbaum la atacó diciendo que no estaría haciendo lo suficiente para combatir el narcotráfico en el país.

En cuanto al territorio cubano, Trump fue más agresivo y directo. Dijo que este país no iba a requerir de intervención alguna porque esta isla dependía, en gran medida, del apoyo venezolano, razón por la que su ataque contra el país sudamericano y la posterior captura de Nicolás Maduro iba a provocar un aumento en la crisis que ya se vive. "No sé si van a resistir, pero Cuba ahora no tiene ingresos. (...) Todos sus ingresos venían de Venezuela, del petróleo", dijo el republicano.



Reacciones contra Trump tras recientes ataques de EE. UU.

Este martes, la ONU manifestó una grave inquietud ante la incursión armada de Estados Unidos en territorio venezolano, señalando que dicha acción vulneró pilares básicos de la normativa global. Durante un encuentro con medios en Ginebra, la vocera del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, sentenció: "Ningún Estado debe amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro".

El pronunciamiento surge tras la detención del mandatario Nicolás Maduro y su cónyuge, Cilia Flores, ejecutada el pasado sábado por unidades de élite estadounidenses en medio de ataques aéreos sobre la capital. Shamdasani desestimó las razones esgrimidas por la administración norteamericana para validar el despliegue militar. Según la portavoz, Washington "ha justificado su intervención alegando el historial de violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno venezolano, sin embargo la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos no debe lograrse mediante una intervención militar unilateral que viola el derecho internacional".

Finalmente, la funcionaria recordó que el organismo internacional ha documentado y alertado sobre la crisis interna en Venezuela durante los últimos diez años. No obstante, subrayó que el panorama actual podría agravarse debido a la falta de estabilidad y al incremento de la presencia bélica derivados de la acción de Estados Unidos.

