¿Por qué el interés de Trump y Estados Unidos en Groenlandia? Ya habían intentado la compra

Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca situado entre los océanos Atlántico y Ártico, es la nueva ambición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien parece dispuesto a comprarlo aunque no descarta incluso una intervención militar, amenazas que han creado gran tensión en Europa.

Con una cuarta parte de su superficie cubierta por hielo de forma permanente, pero con minerales y tierras raras, y apenas 56.000 habitantes, Groenlandia ha sido objeto de deseo estadounidense desde mediados del siglo XIX, más desde el progresivo deshielo del Ártico.



Desde que en enero de 2025 Donald Trump Jr. visitara la isla con carácter privado, y en marzo el vicepresidente estadounidense, JD Vance, acudiera a la base espacial estadounidense de Pituffik, en Groenlandia, la incertidumbre sobre los planes de Trump ha ido en aumento y se ha disparado después de la intervención militar en Venezuela.



Cronología del interés de Trump por anexionar Groenlandia

16 agosto 2019 .- Medios estadounidenses filtran el interés de Trump (él lo confirma la día siguiente) en comprar la isla, durante su primer mandato en la Casa Blanca.

.- Medios estadounidenses filtran el interés de Trump (él lo confirma la día siguiente) en comprar la isla, durante su primer mandato en la Casa Blanca. 18 agosto 2019 .- En una visita a la isla, la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, responde que "Groenlandia no está en venta. Groenlandia no es danesa, es groenlandesa”.

.- En una visita a la isla, la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, responde que "Groenlandia no está en venta. Groenlandia no es danesa, es groenlandesa”. 22 diciembre 2024 .- Trump (asume su segundo mandato en enero de 2025) afirma que la propiedad y control de Groenlandia es "una necesidad absoluta" para la seguridad nacional estadounidense.

.- Trump (asume su segundo mandato en enero de 2025) afirma que la propiedad y control de Groenlandia es "una necesidad absoluta" para la seguridad nacional estadounidense. 7 enero 2025 .- Visita sorpresa a Groenlandia, de carácter privado, de Donald Trump Jr., que genera inquietud en la isla y entre las autoridades danesas.

.- Visita sorpresa a Groenlandia, de carácter privado, de Donald Trump Jr., que genera inquietud en la isla y entre las autoridades danesas. 13 enero .- El presidente autonómico de Groenlandia, Múte B. Egede, se abre a impulsar una mayor cooperación con Estados Unidos.

.- El presidente autonómico de Groenlandia, Múte B. Egede, se abre a impulsar una mayor cooperación con Estados Unidos. 15 enero .- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, reitera a Trump, en conversación telefónica, que Groenlandia no está en venta.

.- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, reitera a Trump, en conversación telefónica, que Groenlandia no está en venta. 29 enero .- Una encuesta indica que el 85 % de los groenlandeses no quiere abandonar Dinamarca.

.- Una encuesta indica que el 85 % de los groenlandeses no quiere abandonar Dinamarca. 4 marzo .- Trump invita a los groenlandeses a unirse a Estados Unidos y promete "billones para hacerlos ricos", pero asegura que "apoyará" lo que decidan sobre su futuro.

.- Trump invita a los groenlandeses a unirse a Estados Unidos y promete "billones para hacerlos ricos", pero asegura que "apoyará" lo que decidan sobre su futuro. 10 marzo .- El presidente autonómico de Groenlandia, Múte B. Egede, pide a Trump "respeto" hacia los groenlandeses.

.- El presidente autonómico de Groenlandia, Múte B. Egede, pide a Trump "respeto" hacia los groenlandeses. 28 marzo .- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visita la base estadounidense de Pituffik en Groenlandia.

.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visita la base estadounidense de Pituffik en Groenlandia. 3 abril .- El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, tras reunirse en Bruselas con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, señala que las declaraciones de EE. UU. son "insostenibles".

.- El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, tras reunirse en Bruselas con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, señala que las declaraciones de EE. UU. son "insostenibles". 7 mayo .- Dinamarca convoca al embajador estadounidense por informaciones de espionaje en Groenlandia.

.- Dinamarca convoca al embajador estadounidense por informaciones de espionaje en Groenlandia. 27 agosto .- Dinamarca convoca al encargado de negocios de EE. UU. ante una supuesta operación de injerencia en la opinión pública de Groenlandia.

.- Dinamarca convoca al encargado de negocios de EE. UU. ante una supuesta operación de injerencia en la opinión pública de Groenlandia. 21 diciembre .- Trump nombra a Jeff Landry (gobernador de Luisiana) enviado especial para convertir a Groenlandia en "parte de EE. UU.".

.- Trump nombra a Jeff Landry (gobernador de Luisiana) enviado especial para convertir a Groenlandia en "parte de EE. UU.". 22 diciembre .- Trump dice que EE. UU. necesita Groenlandia por razones de "seguridad nacional". Dinamarca convoca al embajador de EE. UU. en Copenhague para exigir respeto a su integridad territorial. Bruselas recuerda que la "integridad territorial" de Dinamarca es "esencial para la UE".

.- Trump dice que EE. UU. necesita Groenlandia por razones de "seguridad nacional". Dinamarca convoca al embajador de EE. UU. en Copenhague para exigir respeto a su integridad territorial. Bruselas recuerda que la "integridad territorial" de Dinamarca es "esencial para la UE". 4 enero de 2026 .- La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, pide al Gobierno estadounidense que deje de lanzar "amenazas" hacia Groenlandia.

.- La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, pide al Gobierno estadounidense que deje de lanzar "amenazas" hacia Groenlandia. 5 enero .- La Comisión Europea (CE) y varios jefes de Gobierno de Europa muestran su apoyo a Dinamarca. El presidente groenlandés llama a evitar "pánico" y se abre a una mayor relación con EE. UU.

.- La Comisión Europea (CE) y varios jefes de Gobierno de Europa muestran su apoyo a Dinamarca. El presidente groenlandés llama a evitar "pánico" y se abre a una mayor relación con EE. UU. 6 enero .- Los Gobiernos de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca defienden la soberanía de Groenlandia. El enviado especial de Trump para Groenlandia, Jeff Landry, defiende la independencia de Groenlandia mediante acuerdos económicos con Washington, mientras que el mandatario insiste en que forme parte de su país.

.- Los Gobiernos de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca defienden la soberanía de Groenlandia. El enviado especial de Trump para Groenlandia, Jeff Landry, defiende la independencia de Groenlandia mediante acuerdos económicos con Washington, mientras que el mandatario insiste en que forme parte de su país. 7 enero.- La Casa Blanca afirma que Trump no descarta usar al ejército para controlar Groenlandia y también estaría dispuesto a comprarla.

Interés histórico de Estados Unidos sobre Groenlandia

El interés de Estados Unidos por la isla no es nuevo, ya en 1867, bajo la presidencia de Andrew Johnson, un informe sugería que la ubicación estratégica de Groenlandia y sus abundantes recursos hacían del territorio una adquisición ideal.

En 1941, el embajador danés en Washington, Henrik Kauffmann, firmó un pacto de defensa que otorgaba a EEUU amplios derechos de bases militares en Groenlandia a cambio de protección mientras Dinamarca continental estuviera ocupada por la Alemania nazi. Una década después se sustituiría por otro y EEUU construiría la estratégica Base Área de Thule, de especial importancia durante la Guerra Fría. Además, el presidente norteamericano, Harry Truman, ofreció en 1946 a Dinamarca 100 millones de dólares por Groenlandia.



¿Cuál es la importancia de Groenlandia en el mundo?

Con una superficie de aproximadamente 2,1 millones de kilómetros cuadrados, es la isla más grande del mundo si se excluye Australia, aunque cerca del 80% de su territorio está cubierto por hielo de forma permanente y resulta inhabitable y -por ahora- improductivo.

Su población ronda los 57.000 habitantes, en su mayoría pertenecientes a la etnia inuit, y su capital es Nuuk, también conocida por su nombre danés, Godthåb. Desde el punto de vista político, Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, pero goza de un alto grado de autonomía, ampliado en 2009 con el reconocimiento del derecho de autodeterminación y el control sobre su subsuelo.

Aunque el Gobierno groenlandés gestiona la mayoría de las competencias internas, Dinamarca conserva la responsabilidad sobre la política exterior, la defensa y la política monetaria. La economía groenlandesa depende en gran medida de la ayuda económica anual de Dinamarca, que cubre alrededor del 40 % de su presupuesto, y de la pesca, que representa el 90 % de las exportaciones,

En los últimos años, las autoridades han apostado por diversificar la economía mediante el fomento del turismo y la cooperación internacional, especialmente con la Unión Europea, que ha mostrado interés en apoyar proyectos de energía limpia y educación.

A pesar de su enorme potencial en recursos naturales como petróleo, gas natural, uranio, niquel, cobre, oro y las codiciadas tierras raras, los altos costes de extracción, las duras condiciones climáticas, la falta de infraestructuras han frenado el desarrollo de una industria minera.

Algunos análisis estiman que Groenlandia podría contener hasta el 25% de las tierras raras no descubiertas del planeta, además de importantes recursos de zinc, plomo, cobre, oro, molibdeno, grafito, niobio, tantalio y otros minerales críticos.

Uno de los argumentos del presidente de Estados Unidos para justificar la "necesidad" de su país de hacerse con Groenlandia es frenar la creciente presencia de barcos rusos y chinos en las aguas del Ártico próximas a Groenlandia.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) calcula que para 2035 se haya multiplicado por más de siete el volumen de mercancías que cruzan el Ártico por la Ruta Marítima del Norte, próxima a Rusia, mientras que las previsiones de incremento del tráfico en el lado canadiense y estadounidense son "solo" que se triplique el volumen por esa vía.

