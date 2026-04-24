¿Por qué Netanyahu ocultó el tratamiento al que se sometió por cáncer de próstata?

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue diagnosticado con un cáncer benigno de próstata hace más de un año, algo que ya era público, pero no que se sometió durante meses a un tratamiento de radioterapia que terminó siendo "completamente exitoso", según comunicó este viernes la oficina del mandatario.

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Netanyahu, de acuerdo a su gabinete, pidió un retraso de dos meses en la publicación de su informe médico "para que no se publicara en plena guerra y así evitar que el régimen terrorista de Irán siguiera difundiendo propaganda falsa contra Israel".



¿Cómo habría sido el tratamiento de Netanyahu?

"Fue un descubrimiento de forma accidental de un cáncer de próstata en etapa temprana", rememora el documento difundido este viernes 24 de abril, donde se explica que el 29 de diciembre de 2024 Netanyahu fue sometido a un tratamiento por una hiperplasia (agrandamiento) benigno de la próstata.

Después de esto, en una resonancia magnética de seguimiento rutinario se reveló "un pequeño foco, de menos de 1 centímetro, con características sospechosas en la próstata". Un examen más exhaustivo reveló entonces que se trataba, en efecto, de un cáncer benigno de próstata "sin metástasis".



"Este tipo de lesiones permiten continuar con un seguimiento estricto o con radioterapia breve y focalizada", alega el informe para añadir que Netanyahu optó por la segunda opción y que el tratamiento fue "un éxito rotundo, con la desaparición total de la lesión".



En cualquier caso, según reportó el medio israelí Ynet, Netanyahu solicitó recientemente con éxito el aplazamiento de las audiencias previstas para su juicio por corrupción de esta semana debido a que este viernes se someterá a una cirugía para extirparle la próstata en el Hospital Hadassah de Ein Karem (suroeste de Jerusalén), lo que le obligará a permanecer ingresado durante varios días.

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El anuncio se da al tiempo de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunciara una prórroga de tres semanas del alto el fuego en Líbano. Sin embargo, el movimiento proiraní Hezbolá acusó a Israel de no respetarlo y dijo reservarse el derecho de responder a sus "agresiones". (Lea también: ¿Trump tiene la intención de usar armas nucleares contra Irán? Esto respondió presidente de EE. UU.)

Israel pretende crear en el sur de Líbano una zona de amortiguación a costa de la destrucción de aldeas y bombardeos, que el miércoles mataron a una periodista libanesa.

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Hezbolá anunció haber lanzado cohetes contra el norte de Israel en respuesta a las "violaciones" israelíes del alto el fuego, mientras que el ejército israelí afirmó que el movimiento libanés derribó uno de sus drones en el sur de Líbano.

Por su parte, las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU en esa zona (Finul) anunciaron el fallecimiento de un casco azul indonesio que había resultado herido el 29 de marzo en un ataque contra su base.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP