Revelan video del asesino de Teotihuacán, México, llegando a la pirámide antes de disparar

En México hay consternación por el tiroteo que se presentó en una zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los centros turísticos más visitados en el país. En el hecho, ocurrido el 20 de abril, una turista canadiense murió y 13 personas quedaron heridas, entre ellas, cuatro colombianos. Un nuevo video difundido en redes sociales captado por una cámara 360 muestra al asesino cuando llega a lo alto de Pirámide de la Luna y esculca su maleta, al parecer, buscando el arma.



El atacante fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, quien tenía 27 años y era originario del sureño estado de Oaxaca. El sujeto se quitó la vida tras disparar y amenazar a los turistas presentes en el lugar. Las investigaciones concluyeron que era un individuo que actuó en solitario, con una conducta previamente planeada y con indicios de una severa alteración psicológica o psiquiátrica.

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Para el fiscal general José Luis Cervantes Martínez, más que un móvil tradicional, el caso apunta a un trastorno mental. “Yo no hablaría de un móvil, hablaría de una psicopatía, de un padecimiento, de una enfermedad”, declaró el funcionario, quien señaló que Jasso Ramírez parecía vivir en una “realidad propia”, desconectado del entorno.

En varios videos del momento se ve que los turistas, tras escuchar los disparos, huyen rápidamente de la pirámide y se agachan, para huir de las balas. “Fue abrumante porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando (...) Muchos decidieron quedarse (...) yo por lo menos fui una de las que sí salió corriendo y decidí salir del lugar por instrucciones del guía que decía ‘corran y váyanse' ”, relató a Noticias Caracol en vivo Daniela Martínez, ciudadana colombiana que estaba en el lugar.



En el nuevo video que fue publicado en redes sociales, se ve que Julio César Jasso, quien portaba una camisa de cuadros, caminó entre los presentes sin levantar sospechas. A su lado se sentaron dos turistas, y se dice que una de ellas fue la mujer canadiense que murió. Tras escuchar los disparos, los presentes bajaron la pirámide agachados en medio de los gritos de terror.



🚔🔥 #Teotihuacán ASI INICIO EL TRÁGICO ATAQUE EN LAS PIRÁMIDES



👉 Un nuevo video muestra el momento en que Julio César, señalado como el “tirador solitario”, sube con una mochila a la Pirámide de la Luna, camina entre turistas sin levantar sospechas y se toma varios segundos… pic.twitter.com/19kMVRZxpv — Daniel Camargo (@DanielCamargoMX) April 23, 2026

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El perfil psicológico del autor de tiroteo en México

Según las primeras indagatorias, Jasso Ramírez estaba obsesionado con episodios de violencia masiva ocurridos fuera de México, particularmente en Estados Unidos. Entre sus pertenencias, las autoridades hallaron literatura, imágenes y manuscritos relacionados presuntamente con la masacre de Columbine, ocurrida el 20 de abril de 1999.

De acuerdo con medios locales, incluso fueron encontradas imágenes en las que aparecía haciendo el saludo nazi, así como montajes elaborados con inteligencia artificial donde se le veía junto a Eric Harris y Dylan Klebold, los autores de aquella masacre escolar. Las autoridades sostienen que esta fascinación no era reciente. Algunas de las fotografías difundidas sugieren que desde la adolescencia, aproximadamente a los 17 años, ya mostraba afinidad con este tipo de simbologías y personajes.

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La fiscalía investiga el caso bajo la hipótesis de un comportamiento “copycat”, es decir, la imitación de patrones de violencia inspirados en hechos previos. Según el fiscal, la evidencia encontrada en pequeñas notas manuscritas, así como en sus objetos personales, apunta a que Jasso Ramírez buscó replicar acciones cometidas en otras latitudes y en otros momentos.

En esos fragmentos de papel, según la investigación, el propio atacante habría escrito que actuó solo y que obedecía órdenes de una supuesta entidad “que no es de esta tierra”, un elemento que, para la autoridad, refuerza la línea de una posible perturbación mental. El perfil también muestra a una persona metódica.

La FGJEM aseguró que el ataque no fue espontáneo. De manera preliminar, se sabe que visitó en varias ocasiones la zona arqueológica, se hospedó en hoteles cercanos y realizó recorridos previos para estudiar el lugar y planear su agresión. Además, invirtió alrededor de 50.000 pesos (2.875 dólares) en la preparación del ataque, incluyendo la compra de una pistola revólver calibre 38 especial, municiones y accesorios como guantes, cuchillos, lentes y mochilas tácticas.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con información de EFE

