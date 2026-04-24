Frisby España reacciona a fallo a su favor y envía mensaje a Colombia: "En Europa nadie los conoce"

Luego de que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) fallara a favor de la marca Frisby España y, por el contrario, declarara la caducidad de tres registros realizados por la empresa colombiana Frisby S.A. BIC, la polémica por el uso de la marca colombiana en territorio español se reavivó.

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Con este fallo, la OEPM canceló los registros hechos por Frisby Colombia en 2001 bajo los nombres de 'Frisby' y 'Frisby Pollo Frito'. Según la oficina, esta decisión se debe a que nunca fueron realmente utilizadas en territorio español.

Para la oficina, la presencia de Frisby Colombia en redes sociales, las descargas de aplicaciones o el reconocimiento de la marca entre la comunidad colombiana en España no son factores que den prueba de una actividad comercial de la empresa en ese país. De esta manera concluyeron que la operación de la marca está delimitada en Colombia, pero no en España.



El comunicado de Frisby España

Frisby España, a través de su representante y portavoz Charles Dupont, compartió un comunicado celebrando la decisión de la OEPM. "Las resoluciones de la OEPM, dictadas el 23 de abril de 2026, respaldan punto por punto los argumentos definidos por Frisby España y desestiman la voluminosa prueba aportada de contrario que incluía descargas de aplicación móvil, redes sociales, encuestas demoscópicas y declaraciones de terceros (J Balvin)".



De la misma forma, Dupont habló con Blu Radio sobre el significado de este fallo de la OEPM y su significado para Frisby España y la batalla legal que está en curso con Frisby Colombia. El hombre señaló que la empresa colombiana "nunca han querido operar en Europa, nunca lo han hecho y nunca lo van a hacer".



Siguiendo los puntos analizados por la oficina, el portavoz de Frisby España declaró que, contrario a lo que la empresa colombiana cree, no es reconocida entre el consumidor español. “En Europa nadie los conoce” y aseguró que la operación de europea de Frisby Colombia en España "no existe".

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Las declaraciones de Dupont nuevamente crean polémica e indignación entre el público colombiano, quienes han defendido el poder y originalidad de Frisby Colombia desde que esta batalla legal inició. Tanto para el portavoz como para la OEMP la población colombiana en España, que supera el medio millón de personas, es una fracción mínima para el mercado de consumidores de pollo frito en el país, lo que deja sin una ventaja reputacional a la empresa colombiana.



¿Qué sigue en el proceso de Frisby España?

La decisión de la OEPM no es el punto final de la pelea entre Frisby Colombia y Frisby España. En el mismo comunicado, la compañía española resaltó que todavía tendrán que esperar a la determinación de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea sobre sobre la marca de la Unión Europea de Frisby S.A. BIC.

Lo que decida la EUIPO, por sus siglas en inglés, podría definir el futuro del uso de la marca en el continente eropeo. Dupont aseguró en la entrevista radial que, por el momento, los planes de crecimiento de Frisby España siguen en marcha y por eso la fecha de apertura está prevista para el próximo 1 de julio en Madrid, luego agregarán más cocinas ocultas en Barcelona, Sevilla, Málaga y Valencia.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co