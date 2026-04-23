¿Trump tiene la intención de usar armas nucleares contra Irán? Esto respondió presidente de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió este jueves a la prensa si tiene la intención de realizar un ataque nuclear contra Irán. Cabe resaltar que, tras el inicio de la guerra, el magnate neoyorquino amenazó en su momento con acabar con la civilización iraní. Sin embargo, pocas horas después acordó un alto el fuego que desde entonces ha prorrogado en el marco del conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel.

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El vicepresidente JD Vance, por su parte, advirtió que Estados Unidos estaba preparado para utilizar armas no empleadas anteriormente, aunque la Casa Blanca negó que amenazara con ataques nucleares. De hecho, Trump fue enfático en decir que no siente presión por poner fin al conflicto con el país árabe si de eso depende que Irán no use armamento de ese tipo.

"¿Sabe lo que obtienen (los estadounidenses) a cambio de eso? Un Irán sin armas nucleares que no intente volar por los aires una de nuestras ciudades o que haga estallar todo Oriente Medio", replicó el mandatario, quien al inicio de la contienda aseguró que ésta terminaría en un plazo de 4-6 semanas.



¿Qué dijo Donald Trump sobre la posibilidad de usar un arma nuclear?

Trump respondió de manera airada al ser preguntado si está meditando usar un arma nuclear contra la República Islámica, indicando que "nunca debería permitirse a nadie utilizar" armamento de este tipo. "¿Por qué necesitaría hacer eso? ¿Por qué hacer una pregunta tan estúpida como esa? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué utilizaría un arma nuclear?", respondió Trump a los medios durante un acto celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca.



"Los hemos diezmado por completo -y con medios muy convencionales- sin ella. No, no la utilizaría. Nunca debería permitirse que nadie utilice un arma nuclear", concluyó el republicano. Es importante recordar que Estados Unidos es el único país que ha utilizado armas nucleares en combate, al arrasar las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial causando la muerte de unas 214.000 personas.



En cuanto a la posibilidad de que Irán desarrolle este tipo de armamento, la cual ha sido mencionada por Trump, el país árabe niega que busque dotarse de armas nucleares, y el organismo de control nuclear de la ONU afirma que, antes del estallido de la guerra, la fabricación de una bomba atómica por Teherán no era inminente.



¿Qué pasará con el cese al fuego entre Estados Unidos e Irán?

Trump declaró de manera unilateral una extensión del actual alto el fuego entre su país e Irán y aseguró que lo mantendrá sine die para tratar de alcanzar una acuerdo de paz, aunque a su vez ha amenazado con volver a atacar a la República Islámica si no trae a la mesa una oferta aceptable para la Casa Blanca. Entre tanto, Teherán mantiene su bloqueo en el estrecho de Ormuz, mientras que Washington está impidiendo a su vez que buques con origen o destino en puertos iraníes puedan transitar por el paso marítimo.

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En el otro frente principal de la guerra, en Líbano, tres personas murieron el jueves en un ataque aéreo israelí, a pesar de la tregua entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá, vigente desde el 17 de abril y que expiraba el domingo. Posteriormente, Hezbolá anunció que había lanzado cohetes contra el norte de Israel en respuesta a violaciones del alto el fuego por parte del ejército israelí.

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*Con información de AFP y EFE

