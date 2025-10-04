En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GUSTAVO PETRO
VENEZUELA - EE. UU.
ATAQUE SICARIAL INPEC
DIDDY COMBS
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Presentadora de televisión murió al caer de un tercer piso intentando escapar de ladrones

Presentadora de televisión murió al caer de un tercer piso intentando escapar de ladrones

La también abogada de 29 años decidió saltar desde su apartamento debido a la violencia que estaba presenciado durante el robo, según las autoridades.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 4 de oct, 2025
Comparta en:
Somtochukwu Maduagwu, presentadora de televisión que murió en Nigeria
Somtochukwu Maduagwu, presentadora de televisión que murió en Nigeria
AFP/@sommiemaduagwu

Publicidad

Publicidad

Publicidad