Presentadora de televisión murió al caer de un tercer piso intentando escapar de ladrones

La trágica muerte de Somtochukwu Maduagwu conmociona a Nigeria: la reconocida presentadora saltó desde su apartamento durante un robo a mano armada en Abuya. Conocida cariñosamente como Sommie, la joven presentadora y productora de ARISE News falleció a los 29 años, en un incidente que ha levantado serias preguntas sobre la seguridad en la capital nigeriana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El fallecimiento ocurrió en la mañana del lunes 29 de septiembre de 2025, después de que ladrones armados invadieran su residencia ubicada en la zona de Katampe, Abuya.

Según los informes oficiales de la Policía y los detalles revelados por la prensa local, Sommie perdió la vida tras saltar desde el tercer piso de su edificio de apartamentos, en un intento desesperado por huir de los asaltantes. La presentadora ocupaba un apartamento en el piso más alto del inmueble.



Las autoridades indicaron que el edificio en el que ocurrió la tragedia es un complejo de tres pisos con 18 apartamentos y que durante el asalto había dos guardias de seguridad en servicio, pero uno de ellos resultó herido de bala al intentar confrontar a los delincuentes. El escenario de violencia y pánico fue tal, indica la Policía, que la periodista tomó la fatal decisión de saltar.

Publicidad

Además, señalan que Sommie logró realizar una llamada telefónica de emergencia a la Policía mientras el robo estaba en curso y, aunque los oficiales se movilizaron rápidamente hacia la escena, al llegar encontraron el cuerpo ya inconsciente de comunicadora en el suelo. Pese a que fue trasladada de inmediato al Hospital General de Maitama, donde los doctores hicieron todo lo posible, murió por la gravedad de las lesiones que presentaba.



La noticia fue confirmada por la empresa para la que trabajaba, ARISE News, que emitió un comunicado oficial lamentando profundamente la pérdida de su colega: “Es con gran pesar que la gerencia y el personal de ARISE News anuncian el fallecimiento de nuestra querida colega, presentadora de noticias, reportera y productora”, se lee en el texto.

Según subrayó la cadena, Sommie era "un miembro querido de la familia Arise News, una voz vibrante que se involucraba y conectaba con los televidentes”.

Publicidad

Además de su trabajo en la televisión, Sommie era una profesional con una destacada formación legal. Había estudiado derecho en el Reino Unido, regresando a Nigeria para realizar el servicio militar, antes de convertirse en ejecutiva legal y luego abogada junior. En ARISE News, cubría temas legales importantes como los derechos de las mujeres y el impacto de las organizaciones no gubernamentales (ONG), además de ser una defensora activa de la igualdad de género.

ARISE News expresó sus más sentidas condolencias a la familia: "Extendemos nuestras más profundas condolencias a los padres, hermanos, familiares, amigos y seres queridos de Sommie durante este momento increíblemente difícil”.

Y concluyeron: “La voz de Sommie puede estar en silencio, pero su espíritu, pasión y legado perdurarán como parte de nuestra memoria colectiva”.

La policía nigeriana ha iniciado una investigación a fondo sobre el robo a mano armada que desencadenó la tragedia y se creó una unidad de investigación especial con el objetivo capturar a los responsables. En las redes sociales y plataformas digitales, los seguidores de la presentadora expresan su dolor y algunos cuestionan si realmente se trató de un robo.