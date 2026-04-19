Presidente Petro anuncia demanda contra su homólogo de Ecuador tras vincularlo con narcotráfico

El presidente Gustavo Petro, anunció este domingo que interpondrá una demanda penal por calumnia contra su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, tras una serie de declaraciones que han intensificado las tensiones diplomáticas entre ambos países.



El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial del mandatario en la red social X, donde escribió: “He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia”.

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La decisión se produce luego de que el mandatario ecuatoriano sugiriera, en una entrevista concedida a la revista Semana, que durante una visita a la ciudad de Manta en 2025, Petro habría sostenido encuentros con personas presuntamente vinculadas al narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.

El jefe de Estado colombiano rechazó esos señalamientos y sostuvo que su presencia en territorio ecuatoriano respondió únicamente a actividades oficiales. Además, defendió las condiciones de su estadía y aseguró que contó con acompañamiento de fuerzas de seguridad.



En su pronunciamiento, Petro también indicó que durante su visita a Manta estuvo protegido por el Ejército ecuatoriano, por disposición del propio Gobierno de Noboa, así como por su esquema de seguridad colombiano. Según afirmó, estos hechos pueden ser corroborados por testigos y por integrantes de su escolta.



He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia



El mismo Noboa dió la orden, como debe ser, para que el ejército ecuatoriano en todo momento día y noche, me cuidaran en Manta, a dónde fuí el día de sus posesión a la que asistí y me trató con displicencia solo… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 19, 2026

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¿Qué fue lo que dijo Daniel Noboa?

Las declaraciones que motivaron la reacción del mandatario colombiano fueron emitidas por Noboa en una entrevista publicada el 18 de abril. Allí, el presidente ecuatoriano afirmó que Petro “se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con alias Fito”, aunque aclaró que no podía confirmar un encuentro directo entre el jefe de Estado colombiano y el líder criminal.

Alias Fito es señalado como cabecilla de la organización criminal Los Choneros, una de las principales estructuras del narcotráfico en Ecuador. Su nombre ha estado en el centro de la crisis de seguridad que atraviesa ese país desde 2024.

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Las declaraciones de Noboa se produjeron en medio de un contexto más amplio de tensiones entre Colombia y Ecuador, que abarcan diferencias en materia comercial, de seguridad fronteriza y posturas políticas. En esa misma entrevista, el mandatario ecuatoriano calificó a Colombia como el “peor socio a nivel mundial” en términos comerciales.

Noboa también defendió la imposición de aranceles a productos colombianos, señalando que su Gobierno busca proteger el empleo y contener la salida de divisas. Asimismo, aseguró que Ecuador ha tenido que incrementar su despliegue militar en la frontera, lo que implica un costo adicional para su país.

Por su parte, Petro ha cuestionado algunas decisiones del Gobierno ecuatoriano, incluyendo la situación del exvicepresidente Jorge Glas, a quien ha calificado como “preso político”, afirmación que ha sido rechazada por Noboa.

En su mensaje, el presidente colombiano también reiteró su defensa frente a los señalamientos sobre su visita a Manta. Indicó que se hospedó en una cabaña sin lujos y que incluso hubo presencia de prensa colombiana en el lugar.

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Además, anunció que publicará información sobre ciudadanos ecuatorianos capturados en Colombia y extraditados a distintos países, con el objetivo de respaldar la cooperación de su Gobierno en la lucha contra el crimen organizado.

El mandatario colombiano añadió que existen presiones externas y acciones coordinadas en su contra, aunque no presentó detalles adicionales sobre esas afirmaciones. Entre los nombres mencionados en su declaración figura el del político estadounidense Marco Rubio.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE

Hcarrenb@caracoltv.com.co