Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VALERIA AFANADOR
CORTES DE AGUA
ÁLVARO LEYVA
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Putin se reunió con Kim Jong-un y Xi Jinping en China; Trump los señaló de conspirar contra EE. UU.

Putin se reunió con Kim Jong-un y Xi Jinping en China; Trump los señaló de conspirar contra EE. UU.

El mandatario ruso habló con el líder norcoreano sobre Ucrania y los lazos entre ambas naciones. Por su parte, el presidente norteamericano publicó un crítico mensaje desde su cuenta de Truth Social.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 03, 2025 06:06 a. m.
Comparta en:
RUsia China Corea del Norte.jpg
Los tres mandatarios acompañaron el imponente desfile. -
Foto: AFP