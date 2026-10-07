¿Qué pasará con Christa Pike tras el fallido intento de ejecución? Esto piden sus abogados

El futuro de Christa Pike, condenada a muerte en Tennessee, quedó en incertidumbre después de que sobreviviera al intento de ejecución mediante inyección letal del pasado 30 de septiembre. Una semana después, la mujer recuperó la conciencia y comenzó a hablar, mientras sus abogados solicitan que su pena de muerte sea conmutada por cadena perpetua.



Pike recibió dos dosis de pentobarbital durante el procedimiento realizado en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend, en Nashville. Tras el fallido intento, fue trasladada a un hospital del área y permaneció conectada a un respirador durante varios días.

De acuerdo con sus abogados, actualmente se encuentra consciente, aunque su estado físico y cognitivo continúa siendo delicado. Randy Spivey, integrante de su equipo legal, contó que las primeras palabras de Pike después de despertar fueron: “¿Dónde estoy y quiénes son ustedes?”.

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El abogado explicó que la mujer presenta una importante confusión cognitiva, aunque sabe que el Estado intentó ejecutarla. También señaló que Pike ha preguntado qué ocurrió y por algunas personas. Su equipo la describe como “enfadada y confundida”.



El médico Joel Zivot, anestesiólogo de la Universidad de Emory y asesor médico de la defensa, indicó que Pike recuerda su nombre y algunos aspectos de su atención en la unidad de cuidados intensivos, pero aparentemente no recuerda el intento de ejecución. Incluso, cuando le preguntaron la fecha, creía que todavía era septiembre.



“Creo que no recuerda su ejecución, pero sí recuerda haber estado ingresada en la UCI y haber sido intubada”, explicó Zivot.

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¿Qué piden los abogados de Christa Pike para su futuro?

Ante lo ocurrido, la defensa de Pike solicita que su condena a muerte sea conmutada por cadena perpetua. Randy Spivey argumentó que la mujer sufrió un castigo que calificó como “mayor que el de cualquier otra persona en la historia de la pena de muerte en Estados Unidos”.

Los abogados también habían advertido antes del procedimiento que los problemas venosos de Pike podían dificultar la aplicación de la inyección letal. Después del intento fallido, señalaron que se presentaron dificultades para acceder a las venas, lesiones en sus brazos y otros problemas relacionados con el procedimiento.

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Stephen Ferrell, otro de sus abogados, afirmó que el temor de Pike no era morir, sino enfrentar una muerte prolongada, dolorosa y traumática. “Eso fue lo que pasó, solo que sin la muerte”, indicó.

Además de pedir la conmutación de la pena, la defensa solicitó que se preservaran todas las pruebas relacionadas con el intento de ejecución. La jueza I’Ashea Myles ordenó al Estado conservar registros, comunicaciones, materiales médicos, fotografías y grabaciones vinculadas con el procedimiento.

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¿Habrá otro intento de ejecución?

Por ahora, Tennessee no tiene una nueva orden de ejecución pendiente contra Pike. Durante una audiencia, un fiscal estatal señaló que corresponde a la Corte Suprema de Tennessee determinar si en el futuro se presenta una nueva orden.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, también anunció la suspensión de la última ejecución pendiente en el estado mientras se realiza una investigación independiente para determinar qué ocurrió durante el procedimiento de Pike.

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La defensa considera que esa investigación no es suficiente y ha pedido directamente la conmutación de la pena.

El caso tiene además un elemento jurídico particular. Expertos citados por CNN señalaron que existen antecedentes de personas que sobrevivieron a intentos de ejecución y posteriormente enfrentaron nuevos procedimientos. Sin embargo, el caso de Pike presenta una diferencia relevante: las sustancias destinadas a provocar su muerte sí fueron administradas.

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Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995. Tenía 18 años cuando cometió el crimen.

Mientras continúa su recuperación médica y avanzan las actuaciones relacionadas con el fallido procedimiento, el futuro de su condena permanece abierto. Por ahora, sus abogados buscan que el Estado de Tennessee no vuelva a intentar ejecutarla y que la pena de muerte sea sustituida por cadena perpetua.

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