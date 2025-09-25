En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
SISMOS EN VENEZUELA
B KING Y REGIO CLOWN
MINEROS EN ANTIOQUIA
A LA CALLE
LÍO APUESTAS
JAMES RODRÍGUEZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Qué se sabe de las tres mujeres asesinadas en Buenos Aires por presunta venganza narco?

¿Qué se sabe de las tres mujeres asesinadas en Buenos Aires por presunta venganza narco?

Las jóvenes de 20 y 15 años habían desparecido el pasado viernes 19 de septiembre. Sus cuerpos fueron enterrados en el patio de una casa.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 25 de sept, 2025
Comparta en:
Editado por: Noticias Caracol
Triple feminicidio en Argentina
Una de ellas era menor de edad.
Tomado de redes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad