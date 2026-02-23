Esposa de Alex Saab fue retirada del cargo que ocupaba en gobierno de Venezuela

La esposa de Álex Saab, señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, fue cesada del cargo que ocupaba en el gobierno de Venezuela, en medio de una nueva remodelación del gabinete de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

"He designado a Rander Peña como Viceministro para Comunicación Internacional (...) Agradecemos a Camilla Fabri de Saab por su desempeño al frente de este Despacho", indica un comunicado de la presidenta Rodríguez, quien asumió funciones temporales tras la caída de Maduro el 3 de enero en una operación militar estadounidense.

Camilla Fabri sigue al frente, por ahora, del programa gubernamental para repatriados Gran Misión Vuelta a la Patria.



Saab fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. Venezuela lo calificó de "secuestro" mientras lo defendía como un "héroe". Fabri fue una de las principales voceras durante su arresto.



Saab regresó desde Estados Unidos como parte de un canje de prisioneros y se incorporó al gobierno en octubre de 2024.



¿Dónde está Álex Saab?

Rodríguez lo apartó en enero del Ministerio de la Industria y también de las inversiones internacionales.

Medios estadounidenses reportaron a comienzos de mes que Saab había sido capturado. Sin embargo, una fuente conocedora del caso indicó bajo anonimato a la AFP que Saab, originario de Colombia, se encontraba en su casa.

Saab se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013) y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro. Estuvo a cargo de las importaciones de productos para el programa de venta de alimentos subsidiados conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.

Los cambios en el gabinete se producen en medio de las presiones de Washington tras la captura del líder izquierdista y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero. Ambos enfrentan un juicio por narcotráfico en Nueva York, donde el gobernante se declaró "prisionero de guerra".



Estos fueron los cambios en el gabinete anunciados por Delcy Rodríguez

En sus redes sociales, la mandataria nombró a Oliver Blanco, quien se identificaba con la oposición venezolana hasta hace unos meses, como viceministro para América del Norte y para Europa, este último cargo ocupado por la actual ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy.

Igualmente, anunció la designación de Andrea Corao Faria como viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía, en sustitución de la ingeniera agrónoma Tatiana Pugh Moreno.

Por último, designó como viceministro para América Latina a Mauricio Rodríguez en sustitución de Rander Peña, quien ahora pasará a ser viceministro de Comunicación Internacional, cargo hasta hoy ocupado por la esposa de Saab.

Estas designaciones se suman a más de una decena de cambios ministeriales y de Gobierno hechos por Delcy Rodríguez desde que asumió la Presidencia encargada, incluyendo el nombramiento como ministro del Despacho de la Presidencia del capitán Juan Escalona, miembro del equipo de seguridad de Maduro.

