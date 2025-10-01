¿Quién era Miguel de la Mora, el estilista de celebridades asesinado en México?

La noticia del asesinato de Miguel de la Mora, conocido como Micky, sacudió al mundo de la moda y la belleza en México. Con apenas 28 años, el joven estilista y empresario había logrado convertirse en referente entre las celebridades nacionales, gracias a su talento, visión emprendedora y pasión por realzar la identidad de sus clientas a través del cabello.



De Jalisco a las grandes ligas de la belleza

Originario de Jalisco, Miguel descubrió su vocación en el estilismo de manera inesperada. Una amiga lo invitó a participar en un taller de belleza, y lo que comenzó como una experiencia casual pronto se convirtió en el motor de su vida. Con disciplina y creatividad, transformó ese interés en un proyecto sólido: Micky Hair Salon.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Su primer salón abrió en Zapopan, donde rápidamente se hizo un nombre gracias a su especialización en extensiones de alta calidad y tratamientos personalizados. El éxito de su propuesta lo llevó a expandirse a la Ciudad de México, inaugurando en junio de 2024 su segunda sede en Polanco, epicentro de lujo y exclusividad en la capital.



El estilista de las estrellas

De la Mora alcanzó notoriedad entre figuras públicas que confiaron en su estilo y en su capacidad de innovar. Celebridades como Ángela Aguilar, Kenia Os y Priscy Escoto acudían a sus manos para transformar su look. Ángela, por ejemplo, lució extensiones realizadas por él, mientras que otras clientas destacaban la precisión de su técnica y su habilidad para realzar la personalidad a través del color y la textura del cabello.

Su trabajo no solo era reconocido por la calidad técnica, sino también por el enfoque que le imprimía: cada intervención era un acto de empoderamiento. “Cada aplicación de extensiones es un trabajo de precisión y estilo que resalta la esencia única de quien las lleva”, escribió en una de sus últimas publicaciones en Instagram.



Más allá de su relación con las celebridades, Miguel buscó siempre ampliar el alcance de su arte. A principios de septiembre de 2025 anunció una colaboración con L’Oréal Pro, donde diseñó un look para Regina Peredo. En sus palabras, ese trabajo reflejaba “arte, innovación y poder. Porque el cabello es más que estilo: es identidad, confianza y origen”.

Publicidad

En su salón, además de extensiones premium, ofrecía un portafolio variado de tratamientos: desde hidrataciones profundas con perlas de caviar hasta spas capilares, tintes personalizados y servicios de manicure y pedicure. La idea era ofrecer un espacio integral en el que cada cliente pudiera salir con una versión renovada de sí misma.

Más allá del glamour y la estética, Miguel de la Mora tenía claro que su misión era acompañar a las mujeres en procesos de seguridad personal y autoestima. En un video compartido en sus redes sociales, afirmó: “Conectar con muchísimas personas maravillosas, empoderar a las mujeres, darles muchísima seguridad, que crean en sí mismas y en su belleza. Y creo que ese es uno de los regalos más grandes que me ha dado Micky Hair”.



¿Qué fue lo que pasó con Miguel de la Mora?

El reconocido Micky Hair, perdió la vida en un ataque armado ocurrido en el exclusivo sector de Polanco, en Ciudad de México. El estilista e influencer fue sorprendido por dos hombres que se movilizaban en motocicleta y lo aguardaban en las cercanías de su negocio.

Publicidad

De acuerdo con los reportes preliminares, uno de los agresores descendió del vehículo y abrió fuego contra De la Mora, impactándolo en varias ocasiones, principalmente en el rostro y el cuello.

NOTICIAS CARACOL