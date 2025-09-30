En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DONALD TRUMP
LUIS NARANJO
CAROLINA CORCHO
VISA AMERICANA
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Alertan de frutas cubiertas de chocolate con posible presencia de metal y las retiran del mercado

Alertan de frutas cubiertas de chocolate con posible presencia de metal y las retiran del mercado

La entidad de vigilancia sanitaria de Estados Unidos dio a conocer el retiro por parte de una empresa que comercializa frutas cubiertas de chocolate, pero que podrían tener presencia de metal, dañino para el ser humano.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 30 de sept, 2025
Comparta en:
Alertan de frutas cubiertas de chocolate con posible presencia de metal y las retiran del mercado
Imagen de referencia de fresas cubiertas de chocolate.
Pixabay

Publicidad

Publicidad

Publicidad