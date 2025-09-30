Alertan de frutas cubiertas de chocolate con posible presencia de metal y las retiran del mercado

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), encargada de la vigilancia de varios tipos de productos en ese territorio, dio a conocer que la empresa Tru Fru, LLC, a través de su fabricante externo Georgia Nut Company (GNC), comenzó el retiro voluntario de varios productos de fruta cubierta de chocolate que, al parecer, tienen una posible presencia de metal.

"Emitió un retiro voluntario de variedades específicas de productos Tru Fru Freeze Dried debido a la posible presencia de metal en el producto. La presencia de objetos extraños duros o afilados en los alimentos puede causar lesiones traumáticas, como laceraciones y perforaciones en los tejidos de la boca, lengua, garganta, estómago e intestino, así como daños en los dientes y las encías", se lee en un documento de alerta sanitaria compartido por la FDA, con fecha del 29 de septiembre de 2025.

¿Qué se sabe de las frutas cubiertas con chocolate con posible presencia de metal?

De acuerdo con la FDA, los productos se distribuyeron en Estados Unidos. "Es posible que los consumidores hayan comprado los productos afectados a través de tiendas minoristas y tiendas en línea, incluyendo, entre otras: Albertson's, CVS, Food Lion, H-E-B, Hungryroot, Ingles Markets, Kroger, Stew Leonard's y Target", enfatizaron en el texto. Estos son los productos afectados y sus respectivos



Tru Fru Fresas liofilizadas en chocolate negro y blanco 100 g : 517B, 517C, 517D, 517E, 517F, 518D, 518E, 518F, 519A, 519B, 524A, 524B, 524C, 529C, 529D, 529E, 530C, 530D, 530E, 531A, 531B, 531C, 531D, 531E, 532A y 532B.

: 517B, 517C, 517D, 517E, 517F, 518D, 518E, 518F, 519A, 519B, 524A, 524B, 524C, 529C, 529D, 529E, 530C, 530D, 530E, 531A, 531B, 531C, 531D, 531E, 532A y 532B. Tru Fru Fresas liofilizadas En chocolate negro y blanco 50 g : 514A, 514B, 514C, 514D, 525A, 525B, 525C, 526B, 526C, 526D, 526E, 526F, 521C, 521D, 521E, 522B, 522C, 522D, 522E, 524D, 524E, 525A, 525B, 525C, 525D, 525E y 526A.

: 514A, 514B, 514C, 514D, 525A, 525B, 525C, 526B, 526C, 526D, 526E, 526F, 521C, 521D, 521E, 522B, 522C, 522D, 522E, 524D, 524E, 525A, 525B, 525C, 525D, 525E y 526A. Tru Fru Fresas liofilizadas En chocolate negro y blanco 340 g : 515A, 516B y 516C.

: 515A, 516B y 516C. Tru Fru Fresas liofilizadas con crema 3.4 oz: 520B, 520C, 520D, 520E, 520F, 521A, 524C, 524D y 524E.

Según la empresa, ningún otro producto de Tru Fru se verá afectado por este retiro voluntario, ni tampoco ningún lote fuera de los enumerados en la lista anterior. "Tru Fru, LLC colaborará con los minoristas para retirar los productos retirados de las tiendas. Si los consumidores creen haber comprado un producto retirado, deben desecharlo y no consumirlo (...) Hasta la fecha, no se han reportado casos de lesiones o enfermedades", agregó la FDA. El retiro de los productos se inició tras recibir el informe de un consumidor que alertó a la empresa sobre este asunto.



Retiran galletas del mercado con posible presencia de partículas metálicas

El pasado mes de agosto, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) dio a conocer que una referencia de galletas había sido alertada por contener un elemento metálico extraño. La entidad explicó que la advertencia llegó a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). "De una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Madrid relativa a la posible presencia de partículas metálicas", se lee en el informe.



"La información que aquí se incluye es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros", agregó la Aesan, que reveló que el producto de alerta fue identificado como galletas Pim's Naranja de la marca Fontaneda.

De acuerdo con la información compartida por la empresa Mondelēz International, la distribución del producto se dio a las comunidades autónomas de Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco. "Si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas".

