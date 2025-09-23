¿Quién era Regio Clown, DJ colombiano hallado muerto en México junto con B-King?

Jorge Luis Herrera, conocido artísticamente como Regio Clown, fue hallado sin vida el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, Estado de México. El DJ caleño de 35 años había sido reportado como desaparecido junto al también colombiano Bayron Sánchez, conocido como B-King, desde el 16 de septiembre, cuando ambos fueron vistos por última vez entrenando en un gimnasio en la colonia Polanco, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. El reporte sobre la muerte de estas dos personas se hizo el lunes 22 de septiembre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Ambos artistas habían viajado a México para participar en un evento musical. B-King había sido invitado a un show el 11 de septiembre para promocionar su música y dos días después, junto a Regio Clown, acudió al gimnasio. Desde entonces, no se supo más de ellos.

Seis días después de su desaparición, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que los cuerpos encontrados en Cocotitlán correspondían a los dos colombianos. Las autoridades citaron a sus familiares para realizar el reconocimiento formal. Los cuerpos presentaban signos de violencia, estaban atados de manos y tenían una marca atribuida a la organización criminal conocida como la Familia Michoacana.



La Fiscalía no ha revelado detalles sobre las circunstancias del crimen ni sobre posibles responsables, pero la presencia de la firma de la Familia Michoacana ha generado preocupación por la posible implicación de este grupo en el asesinato.

Publicidad

La Familia Michoacana es una organización criminal mexicana con operaciones en varios estados del país. Se le atribuyen actividades como narcotráfico, extorsión, secuestro y homicidio. En febrero de 2025, fue designada como organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos.



Último mensaje de Regio Clown en redes sociales

Uno de los últimos registros públicos de Regio Clown fue un video publicado en sus redes sociales antes de desaparecer. En él, el DJ expresó a sus seguidores que debían "cuidarse" de las personas que buscan hacerles daño. “Mire este hermoso cielo que nos regala Dios. Qué belleza, qué hermoso día. Gracias infinitas a Dios por la salud, por el trabajo, por el amor, por todas las cosas positivas y también por las negativas, que nos enseñan cada día que no siempre la vida es justa y que no todas las personas vienen con buenas intenciones”, manifestó.

Añadió el DJ que “siempre hay que estar todos los días atentos a situaciones que nos puedan poner en riesgo como tener al lado personas que se maquillan de una cara de bondad. Al final, estas personas buscan un beneficio propio. Muchas veces, la mentira viene disfrazada de sonrisas”.

Publicidad

Finalmente, Regio sostuvo que “tenemos que estar alertas. Aprendan de la soledad. Yo conviví mucho rato con mi soledad y les cuento que eso me enseñó a tener esas barreras y esa alerta para poder identificar esas energías que son los causantes de muchas de tus cosas no se den y muchas de tus cosas no fluyan. Queramos a esas personas porque tenemos que tener ese amor, ese perdón, pero mantengámoslas muy lejos. Buen día, bendiciones y muchísimo amor”.

El propio presidente Gustavo Petro se refirió al asesinato de B-King y Regio a través de su cuenta de X. El mandatario colombiano dijo que "asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos". Agregó que "mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista llamada "guerra contra las drogas" a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”.

Las autoridades mexicanas están investigando las cámaras de seguridad de la zona en donde los dos músicos colombianos fueron encontrados sin vida para identificar a las personas que llevaron los cuerpos sin vida hasta ese lugar.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias