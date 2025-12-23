En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Quién es el hombre condenado a más de 1.300 años de cárcel en El Salvador? Estos son sus delitos

¿Quién es el hombre condenado a más de 1.300 años de cárcel en El Salvador? Estos son sus delitos

Además de este hombre, otras diez personas fueron condenadas, respectivamente, a penas que van desde los 463 a los 958 años en las cárceles de Bukele.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 23 de dic, 2025
¿Quién es el hombre condenado a más de 1.300 años de cárcel en El Salvador? Estos son sus delitos
Cárceles de El Salvador -
AFP / Fiscalía de El Salvador

