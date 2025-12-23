¿Quién es el hombre condenado a más de 1.300 años de cárcel en El Salvador? Estos son sus delitos

La justicia de El Salvador, donde el mandatario Nayib Bukele mantiene una "guerra" contra las pandillas, condenó a decenas de miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) a varios siglos de prisión, incluido uno a más de mil años de encierro, informó el pasado domingo la Fiscalía del país centroamericano.



Desde marzo de 2022, Bukele asegura que enfrenta a las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Más de 90.000 personas han sido detenidas y unas 8.000 fueron liberadas por ser inocentes, según fuentes oficiales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La Fiscalía de El Salvador señaló en su red social X que 248 pandilleros de la MS-13 fueron condenados por 43 homicidios y 42 desapariciones de personas, entre otros delitos, sin detallar la fecha de la sentencia o si son parte de juicios colectivos.

Uno de los miembros de la pandilla, catalogada como "terrorista" por Estados Unidos, recibió una pena de 1.335 años de prisión. Otros 10 fueron condenados, respectivamente, a 958, 880, 739, 745, 739, 702, 639, 543, 530 y 463 años de cárcel. Dentro de los crímenes cometidos entre 2014 y 2022, se encuentra el asesinato de un estudiante universitario y una futbolista, además de casos de extorsión y tráfico de drogas.



El hombre condenado a más de mil años de cárcel en El Salvador fue identificado como Marvin Abel Hernández Palacios, quien fue hallado culpable de los delitos de homicidio agravado, feminicidio agravado, desaparición de personas, extorsión, tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas.



Los pandilleros, según las autoridades salvadoreñas "crearon bases en diferentes sectores" de la provincia de La Libertad que "eran utilizadas para planificar" actos delictivos.

Publicidad

El grupo extorsionaba a "víctimas que tenían negocios, exigiéndoles diferentes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas", añadió la Fiscalía, entidad que es afín a Bukele.

#CombateAPandillas | La @FGR_SV ha logrado condenas ejemplares de hasta 1,335 años de cárcel para 248 pandilleros de la clica TLS de la MS, por delitos cometidos entre el 2014 al 2022 en La Libertad en perjuicio de 169 víctimas.



Entre los graves hechos que estos criminales… https://t.co/SRsuvHYanW pic.twitter.com/MPL4x29NJW — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) December 21, 2025

Familias cuestionan procesos de los condenados

Samuel Ramírez, líder de un movimiento de familiares de presos detenidos por el régimen de excepción que claman su inocencia, dijo a la agencia de noticias AFP que comparte que se le "aplique la ley a los delincuentes", pero cuestionó que la sentencia haya cumplido con el "debido proceso".

Publicidad

"Lamentablemente, por ahora, no hay transparencia en los procesos judiciales" en El Salvador, señaló Ramírez, quien sostuvo que las altas penas son "una estrategia populista de marketing" a favor de Nayib Bukele.

La "guerra" del presidente Bukele contra los pandilleros, según as autoridades de ese país, redujo los homicidios a niveles históricos en el territorio nacional, pero grupos de derechos humanos han criticado su estrategia al denunciar abusos de las fuerzas de seguridad. Desde 2022 han muerto 454 salvadoreños en las cárceles de Bukele, según oenegés.

Pese a las críticas recibidas contra las prácticas de Bukele, otros gobiernos de la región han anunciado que implementarán medidas similares contra la delincuencia.

El jefe de Estado salvadoreño acordó recientemente compartir su experiencia con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien enfrenta un aumento de la criminalidad en su país y planea construir una prisión similar al Cecot, la megacárcel salvadoreña símbolo del combate a las pandillas.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias