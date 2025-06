¿Quiere ser voluntario en la Copa Mundial de la FIFA 2026? Requisitos, ventajas y fechas clave

A un año de la celebración de laCopa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, la Federación Internacional de Fútbol Asociación abrió la inscripción para su programa de voluntarios. Las personas elegidas podrán colaborar en algunas de las 16 sedes de los tres países anfitriones, Estados Unidos, Canadá y México. "Forma parte de algo extraordinario e inscríbete en la comunidad de voluntarios de la FIFA para estar al día de las últimas noticias de la Copa Mundial de la FIFA 26", se lee en la página de la federación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este torneo de futbol será el primero en incluir 48 equipos, ampliado de 32. Con su anterior sede de los torneos de 1970 y 1986, México se convertirá en el primer país en organizar o coorganizar la Copa Mundial tres veces. Por su parte, Estados Unidos fue sede de la Copa por última vez en 1994, mientras que será la primera vez que Canadá organice o coorganice el torneo masculino. El evento también regresará a su calendario tradicional de verano del norte después de que la edición anterior en Catar se celebrara en noviembre y diciembre de 2022. Conozca los requisitos, ventajas y fechas claves del voluntariado.



Requisitos para ser voluntario del Mundial de Fútbol 2026

Debe aceptar un máximo de nueve turnos entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Tener 18 años cumplidos o más en el momento de completar la solicitud .

. Cumplir con los requisitos de entrada del país sede, visa estadounidense o canadiense en caso de ser esos países sede.

El inglés es necesario para todos los roles como voluntario. En Canadá es deseable el inglés y el francés. En México es deseable el inglés y el español.

En Canadá es deseable el inglés y el francés. En México es deseable el inglés y el español. Debe asistir a una entrevista presencial o grupal y completar la capacitación.

Aceptar el proceso de verificación de datos. El proceso varía para México.

Ventajas de ser voluntario del Mundial de Fútbol 2026

Uniforme exclusivo.

Artículos exclusivos de reconocimiento.

Alimento y bebidas durante sus turnos como voluntario.

Certificado acreditando la participación.

Oportunidades de aprendizaje basadas en competencias.

Fechas claves para el proceso de inscripción al voluntario del Mundial de Fútbol 2026

Mayo a agosto de 2025 : se lleva a cabo el registro de los interesados en el voluntariado en el sitio web oficial de la FIFA. En el formato de inscripción podrá elegir la sede de su preferencia y especificar sus habilidades.

: se lleva a cabo el registro de los interesados en el voluntariado en el sitio web oficial de la FIFA. En el formato de inscripción podrá elegir la sede de su preferencia y especificar sus habilidades. Septiembre a noviembre de 2025 : durante estos meses se llevarán a cabo entrevistas y actividades grupales para conocer a los candidatos.

: durante estos meses se llevarán a cabo entrevistas y actividades grupales para conocer a los candidatos. enero y febrero de 2026 : en estos meses se darán a conocer los seleccionados para ser voluntarios del evento deportivo. El candidato recibirá una propuesta de rol, que podrá ser aceptada o negada, y que después estará sujeta a proceso de verificación.

: en estos meses se darán a conocer los seleccionados para ser voluntarios del evento deportivo. El candidato recibirá una propuesta de rol, que podrá ser aceptada o negada, y que después estará sujeta a proceso de verificación. Abril a junio de 2026 : durante estos meses se llevarán a cabo las capacitaciones de los diferentes roles y comienza algunos procesos de preparativos, como la entrega de acreditaciones y uniformes.

: durante estos meses se llevarán a cabo las capacitaciones de los diferentes roles y comienza algunos procesos de preparativos, como la entrega de acreditaciones y uniformes. Junio y julio de 2026: se lleva a cabo la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA.

La FIFA aclaró que al ser un voluntariado no se ofrecerá ningún pago, como tampoco habrá hospedaje o cubrimiento de otros gastos. "No está previsto ofrecer hospedaje. Los mismos voluntarios y voluntarias tendrán que realizar los trámites necesarios (...) Tendrás que cubrir tus propios gastos de viaje a la ciudad sede, hospedaje y otros gastos asociados. No obstante, durante el periodo del torneo, es posible que se cubra con la solución de transporte público dentro de la ciudad sede".

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL