En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONCIERTO KENDRICK LAMAR
JULIANA LÓPEZ
MELISA GAONA
PACTO HISTÓRICO
COLOMBIA SUB-20
CHAMPIONS LEAGUE
ENTREVISTA MARLOS MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Ramo le respondió a Frisby España por el uso de uno de sus productos: el Chocoramo

Ramo le respondió a Frisby España por el uso de uno de sus productos: el Chocoramo

La compañía se pronunció luego de que la empresa española, que mantiene una disputa legal con Frisby en Colombia, promocionara una bebida que incluye uno de los ponqués más representativos del país.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 30 de sept, 2025
Comparta en:
Ramo le respondió a Frisby España por el uso de uno de sus productos: el Chocoramo
Imágenes tomadas de las cuentas de Instagram de Ramo y Frisby España

Publicidad

Publicidad

Publicidad