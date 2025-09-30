Ramo le respondió a Frisby España por el uso de uno de sus productos: el Chocoramo

Frisby España, que tiene un pleito legal con Frisby S.A. BIC en Colombia por el uso de la marca en Europa, se metió con otro producto colombiano y empezó a promocionar recientemente una malteada hecha con Chocoramo, el ponqué cubierto con una capa de chocolate que es vendido por la empresa nacional Ramo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Justamente la compañía colombiana de alimentos, que cumple 75 años de historia en la nación suramericana, se pronunció tras enterarse de que la cadena de restaurantes ibérica ofrecía la bebida con uno de sus productos.

“Ese pastelito que todos llevábamos en la lonchera… ahora en shake”, decía el texto que acompañaba la imagen con la malteada de Chocoramo ofrecida por Frisby España, que aclaró que la bebida “se elabora con productos orignales de @chocoramoficial y @productosramo La mención de lo marca es meramente descriptiva y no constituye un uso indebido. Frisby España recuerda que, como cualquier operador, tiene derecho a adquirir y emplear materias primas disponibles en el mercado. Invitamos a todos, y en particular a los medios de comunicación, a no caer en el sensacionalismo y a hacer uno del sentido común”.



La imagen, además, tiene escrito en los bordes, en letra pequeña, las frases “Producto importado” y “Frisby España SL-Marca ‘Frisby’ registrada en la U.E.”.



“No existe actualmente ningún tipo de alianza”

Tras hacer público el anuncio de Frisby España, Ramo emitió un comunicado para aclarar el uso de producto Chocoramo en otros países.

Publicidad

En el mensaje, la empresa colombiana indicó que “productos Ramo S.A.S. informa a la opinión pública que, en días recientes, una marca de alimentos con sede en España ha difundido contenidos promocionales en los que se menciona el uso del Chocoramo como parte de una nueva propuesta gastronómica. Frente a esta situación, aclaramos que no existe actualmente ningún tipo de alianza, convenio comercial ni colaboración entre dicha empresa, ni ninguna marca extranjera y nuestra organización”.

“Reiteramos que cualquier anuncio oficial sobre nuevos lanzamientos, asociaciones estratégicas o colaboraciones será comunicado únicamente a través de nuestros canales oficiales, incluyendo nuestras redes sociales verificadas y sitio web institucional”, añadió.

Publicidad

Asimismo, Ramo expresó su agradecimiento por “el interés y cariño que nuestros consumidores expresan por nuestra marca y productos, esto nos motiva a seguir trabajando con transparencia y respeto en pro del fortalecimiento de la industria nacional y sus marcas”.



Reacciones en redes por malteada de Chocoramo

El anuncio de Frisby España sobre Chocoramo no fue muy bien recibido por algunos usuarios, pues hay molestia porque esa compañía se apropiara del nombre de la colombiana, creada hace 48 años en Pereira.

Según la empresa europea, su marca es válida legalmente, ya que, al notar que la marca no estaba en uso efectivo dentro del mercado español, procedió a registrarla y a lanzar su propio proyecto de restauración rápida.

Ahora, la promoción de una malteada con Chocoramo ha incomodado a algunos connacionales, que han expresado mensajes como: “En estos dicen que la arepa es de España”, “Vaya léase 100 años de seriedad mi Parcero” y “Ahora falta que saquen un flamenco con canciones de Diomedes Díaz”.

Y mientras existe esta nueva polémica, Frisby España y Frisby S.A. BIC siguen a la espera de la respuesta de OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) y de la EUIPO (Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea) sobre el uso de la marca en Europa, que establecerá si la firma en Pereira tiene los derechos sobre esta o si se le concede a la ibérica.

Publicidad

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co