Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Nuevo giro en la disputa por la marca Frisby: esto dijeron la empresa colombiana y la española

Las dos empresas dieron a conocer que daban por finalizadas las conversaciones y seguían su disputa legal por el uso de la marca Frisby en España, realizada sin autorización de la compañía colombiana.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 05, 2025 11:22 p. m.
La empresa española calcó los elementos de la marca colombiana en su imagen y diseño, además de tomar su nombre.
Frisby/Redes sociales