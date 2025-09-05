Nuevo giro en la disputa por la marca Frisby: esto dijeron la empresa colombiana y la española

El pleito jurídico entre Frisby, la empresa colombiana, y la compañía española que tomó el mismo nombre, continuará por más tiempo. Ambas partes se encontraban en conversaciones para llegar a un acuerdo legal que le permitiera a la empresa europea seguir con sus planes de emplear el nombre de la tradicional marca en otros mercados.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este viernes 5 de septiembre ambas empresas dieron a conocer que daban por terminadas las negociaciones que estaban adelantando, dando a entender que no hubo ningún avance en esta etapa prejudicial. "De la mano de la firma Garrigues, abogados que nos representan en España y la Unión Europea y con nuestro equipo legal en Colombia, iniciaremos las acciones legales respectivas como parte de la defensa de nuestros derechos sobre la marca FRISBY y nuestro personaje icónico Pollo Frisby”, dijo la empresa colombiana en un comunicado.

Por el momento Frisby Colombia mantendrá los detalles del proceso legal de forma confidencial. "Siendo fieles a nuestros principios éticos y de transparencia, daremos las actualizaciones pertinentes por nuestros canales oficiales, como lo hemos anunciado en el pasado. Reiteramos el agradecimiento por todo el apoyo recibido, en nombre de nuestro equipo humano representado por más de 5.600 colaboradores que todos los días trabajan con nosotros alimentando con amor para contribuir al desarrollo del ser humano y transformar positivamente la sociedad".



Lea: Frisby España revela cómo avanza proceso con marca colombiana y toma decisión: "Medidas defensivas"



¿Qué dijo Frisby España sobre el fin de conversaciones con la empresa colombiana?

La compañía española dijo que anunciaba la ruptura definitiva de las negociaciones mantenidas con Frisby Colombia sobre el uso de su nombre e imagen de marca para abrir varios restaurantes en el territorio europeo. "Durante este proceso, Frisby España planteó distintas alternativas de resolución amistosa. Sin embargo, las conversaciones no arrojaron ningún resultado concreto, lo que ha llevado a la ruptura definitiva de las negociaciones", aseguraron.

Publicidad

La empresa europea dijo que la colombiana optó por mantener una estrategia de bloqueo mercario, sin uso efectivo en el territorio de Europa. "En ningún momento la empresa colombiana ha manifestado intención alguna de servir a los consumidores europeos. Su estrategia parece centrarse exclusivamente en impedir que un tercero lo haga", escribieron, dando a entender que existe algún derecho que les da el poder de explotar la famosa marca fundada en Colombia.

Frisby España insiste en que la empresa colombiana tenía hasta el pasado 2 de septiembre para aportar pruebas de un uso serio y continuo en el territorio español durante los últimos cinco años. "En el ámbito europeo, su solicitud de prórroga fue aceptada, por lo que el plazo expira definitivamente el 17 de septiembre de 2025. Es de conocimiento público que dicho uso nunca ha existido, y por ello Frisby España está plenamente convencida de que estas marcas serán declaradas caducadas por falta de uso".

Publicidad

La empresa española anunció que estaba activando varias medidas para seguir en su búsqueda de consolidación de nombre de la marca colombiana, como la creación de una nueva entidad operativa en España llamada FRISBY S.A., el despliegue del capital para el desarrollo de 12 puntos de venta y y la presentación de una solicitud formal ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en Colombia para el reconocimiento de la marca verbal europea "FRISBY".

"El objetivo de esta medida es reforzar la posición internacional de Frisby España, asegurando que la marca 'FRISBY, de nuestra titularidad en Europa, reciba en Colombia la misma protección reforzado que ya disfruta nuestra contraparte (...) La solicitud se fundamenta en un impacto mediático y digital ampliamente documentado: varios miles de millones de interacciones en redes, una presencia diaria en la prensa con un valor mediático superior a los 55 millones de dólares, conseguido en apenas tres meses", concluyen en el comunicado.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL