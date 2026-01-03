"Venezolanos, llegó la hora de libertad", dice María Corina Machado tras captura de Maduro

María Corina Machado líder opositora en Venezuela se pronunció luego de que se conociera la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos e hizo un llamado a los ciudadanos que están en su país y a quienes han migrado.

Además, señaló que EE.UU. "ha cumplido con su promesa de hacer valer la ley". En la misma línea, Edmundo González señaló que las que vienen "son horas decisivas", pero "estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación."

Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación. https://t.co/6NtXOsZAQf — Edmundo González (@EdmundoGU) January 3, 2026

Por su parte, el opositor venezolano Antonio Ledezma, exiliado en España, señaló en la red social X "Camino a la libertad…".



En un mensaje breve, el exacalde metropolitano de Caracas exclamó: "¡Hasta el final! ¡Está pasando! Camino a la libertad… ¡Gloria al Bravo Pueblo!".



Ledezma, uno de los más opositores destacados de los que residen en España, acompaña el texto con una foto juntos y sonrientes de los María Corina Machado, nobel de la Paz 2025, y Edmundo González Urrutia, este exiliado en España desde septiembre de 2024.

Además, en su cuenta de Instagram, Ledezma compartió un video señalando: "Comprendamos algo, de una vez y para siempre: ¡Hasta el Final! y ¡Está pasando! no son consignas vacías. Son estrategias vivas, en ejecución, que avanzan día a día. La lucha de resistencia, la serenidad y la paciencia estratégica van a valer la pena".

Tras su llamado, concluyó: “cuando celebremos, sabremos que nada fue casualidad. ¡Libertad y felicidad en 2026! ¡Arriba corazones!".

¡Hasta el final! ¡Está pasando! Camino a la libertad…¡Gloria al Bravo Pueblo! pic.twitter.com/o7fb5RlEAz — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) January 3, 2026

En 2023, Ledezma fue nombrado coordinador internacional del Consejo Político de Machado y González Urrutia.

