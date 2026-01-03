En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VENEZUELA
BOMBARDEOS EN CARACAS
NICOLÁS MADURO
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / "Venezolanos, llegó la hora de libertad", dice María Corina Machado tras captura de Maduro

"Venezolanos, llegó la hora de libertad", dice María Corina Machado tras captura de Maduro

Le pidió al pueblo venezolano estar preparado para lo que viene. Edmundo González también se pronunció: "Estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación".

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 3 de ene, 2026
Comparta en:
Edmundo y Maria Corina
Edmundo y Maria Corina
Getty images

Publicidad

Publicidad

Publicidad