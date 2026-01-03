En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VENEZUELA
BOMBARDEOS EN CARACAS
NICOLÁS MADURO
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Trump revela detalles inéditos de la captura de Nicolás Maduro: no alcanzó a entrar al búnker

Trump revela detalles inéditos de la captura de Nicolás Maduro: no alcanzó a entrar al búnker

Donald Trump contó cómo fue el operativo que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas: el líder venezolano fue detenido antes de entrar a un búnker blindado donde intentaba refugiarse.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 3 de ene, 2026
Comparta en:
Así fue la captura de Nicolás Maduro en Venezuela
Así fue la captura de Nicolás Maduro en Venezuela
Fotos: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad