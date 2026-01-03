Trump revela detalles inéditos de la captura de Nicolás Maduro: no alcanzó a entrar al búnker

Donald Trump habló con la cadena estadounidense FOX y ofreció una descripción detallada del operativo militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero de 2026. En una conversación telefónica, el presidente estadounidense explicó que la operación había sido planificada cuatro días antes, pero se retrasó por condiciones climáticas y describió el alto nivel de custodia que rodeaba al líder venezolano. Según Trump, se trataba de una misión compleja contra un objetivo que se encontraba en una “fortaleza” altamente protegida.

El mandatario relató que Maduro estaba en una casa fortificada que contaba con una habitación de seguridad blindada, diseñada como un búnker. Las fuerzas especiales estadounidenses lograron ingresar antes de que el presidente venezolano pudiera refugiarse en ese espacio. Trump aseguró que, aunque algunos militares resultaron heridos durante la operación, no se registraron víctimas mortales y las lesiones no serían graves. También reveló que había dado a Maduro la oportunidad de llegar a un acuerdo antes del ataque, pero este no prosperó. “No perdimos ni un solo hombre”, enfatizó el presidente, al destacar la magnitud y precisión del operativo.

En otro fragmento de la entrevista con FOX, el presidente Donald Trump aseguró que siguió el operativo “prácticamente en vivo y en directo”, describiéndolo como si fuera “un programa de televisión”. Destacó que el nivel de profesionalismo fue “de la mayor altura” y afirmó que nunca en su vida había visto una operación de este tipo. “Si comparas esto con Afganistán, cuando nosotros éramos el hazmerreír del planeta, ahora no”, dijo, enfatizando la precisión con la que se ejecutó la misión.



Trump también criticó a los demócratas que han cuestionado el ataque y reiteró su campaña contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Según el mandatario, Maduro causó “daños enormes” a Estados Unidos al exportar no solo drogas, sino también millones de inmigrantes indocumentados. En la conversación, confirmó que tras ser capturado, el líder venezolano fue subido a una aeronave estadounidense.



El presidente agregó que un helicóptero estadounidense resultó alcanzado durante el ataque, y que “un par de chicos fueron heridos”, aunque aclaró que no hubo víctimas mortales y que la aeronave logró regresar a su base con éxito.

Por otro lado, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que Nicolás Maduro fue imputado por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Trump adelantó que ofrecerá más detalles sobre la operación en una rueda de prensa este sábado 3 de enero desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida.