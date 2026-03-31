Juez en Argentina suspende parcialmente la reforma laboral de Milei: ¿cuáles fueron los argumentos?

La Justicia de Argentina resolvió hacer lugar a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), mayor central obrera del país, y suspender la aplicación de 82 de los 218 artículos de la Ley de Modernización Laboral (o simplemente reforma laboral) impulsada por el Gobierno del presidente Javier Milei y aprobada el pasado febrero por el Congreso del país suramenricano.



¿Por qué fue suspendida la reforma laboral en Argentina?

El juez laboral Raúl Ojeda consideró que existen indicios de regresividad en materia laboral, afectación de principios constitucionales y riesgo de daños irreparables, al decidir la suspensión provisoria de artículos que introducen cambios sustanciales al régimen laboral argentino.

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Entre los 82 artículos afectados por la resolución se encuentran aquellos que limitan el derecho a huelga al establecer límites para la realización de asambleas y los que habilitan sanciones contra conductas gremiales e incluso prevén la eliminación de la personería jurídica para sindicatos, entre muchos otros.

El juez resolvió, además, suspender aquellos artículos que afectan el derecho de negociación colectiva y que introducen cambios en los períodos de prueba, en la computación de los años de antigüedad y en las indemnizaciones.



El fallo deja temporalmente sin efecto la derogación de la ley de teletrabajo y los artículos que limitan la responsabilidad de las empresas que utilizan mano de obra tercerizada y que califican de "prestadores independientes" a los trabajadores de plataformas tecnológicas.



Según la demanda sindical, la reforma establece "modificaciones peyorativas y permanentes" que vulneraban de forma ostensible derechos constitucionales, así como la protección ante el despido y la libertad sindical.

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El juez reconoció la legitimidad del reclamo de la CGT y decidió dar lugar a esta medida provisoria.



Gobierno de Milei se pronuncia frente a suspensión parcial de reforma laborl

El Ministerio de Capital Humano de Argentina anunció en un comunicado que apelará el fallo y aseguró que "se agotarán todas las instancias judiciales necesarias para garantizar la plena vigencia" de la nueva ley como "expresión inequívoca de la voluntad legislativa y mandato de la actual gestión de gobierno".

"El Ministerio rechaza los intentos de quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento que caracterizaron etapas anteriores de nuestra historia", añadió el comunicado.

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Por la cantidad de artículos afectados, la medida cautelar resuelta el lunes es una de las más importantes dictadas hasta ahora en contra de la reforma laboral.

Hace apenas unos días, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) consiguió la suspensión de los artículos que limitaban la vigencia de los convenios colectivos y la financiación sindical.

La norma también motivó al menos cinco fallos por parte de distintos jueces locales en rechazo a un artículo que modifica el cálculo de las indemnizaciones.

La reforma laboral fue aprobada el 27 de febrero por el Congreso y promulgada apenas unos días después, en medio de sucesivas manifestaciones y una huelga general convocada por la CGT.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE