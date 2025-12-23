Relato de colombiana que denuncia haber sido víctima de Jeffrey Epstein: "Demasiada confusión"

En medio de la revelación de 8.000 nuevos archivos en el caso de Jeffrey Epstein, el empresario condenado por delitos sexuales a menores que se rodeaba de personas ricas y poderosas, una mujer colombiana denunció recientemente que fue víctima de este sujeto, quien fue hallado muerto dentro de su celda en agosto de 2019, luego de ser condenado por tráfico sexual de menores.

Se trata de Andrea Sterling, una diseñadora de joyas que vive en la ciudad de Miami (Florida, Estados Unidos), y que afirma haber visto a Epstein cuando tenía 17 años, entre el 2003 y el 2004. Para Noticias Caracol en vivo, contó que sucedió un año después de que llegó a territorio estadounidense, junto con su madre. Primero se instalaron en la ciudad de Nueva York buscando nuevas oportunidades. En aquel entonces, una conocida le dijo que la invitaba a hacer un masaje a cambio de un pago en una exclusiva zona de Manhattan.

"La invitación fue un poco casual. Me dijo: 'Conozco a alguien, podemos ir y hacemos un masaje, pagan bien'. Yo tenía 17 años, estaba muy ingenua, no pregunté mucho, no me dijeron nombres, no tenía idea de a dónde iba a terminar. (...) Ella me describió en dónde vivía. No me mencionó el nombre, pero dijo que estaba un poco impactada, que era un tipo muy poderoso, exitoso", relató.



Andrea iba junto con otras dos amigas. Luego de llegar a la mansión, tuvo que esperar en una sala para posteriormente subir a la habitación. Después de unos minutos, ella contó que Epstein llegó. "Él hace cosas inapropiadas, las cosas escalan, van escalando... demasiada confusión, demasiado bloqueo. Él estaba solo, eran mis dos amigas y él", contó.



La mujer añadió que, "sin dar muchos detalles explícitos, ellos utilizan este tipo de técnica que es repetitiva y él no es la excepción, era más la dinámica, la dinámica que él plantaba en las niñas, el miedo que quería causar en ellas". Luego del suceso, dijo que no denunció ni le comentó a nadie del suceso hasta 2019, cuando se enteró de la muerte de Epstein y estalló el escándalo por sus delitos sexuales. Primero le contó a su familia y hasta hace poco tiempo decidió denunciarlo formalmente, junto con otras personas que también dicen ser presuntas víctimas.

"Al principio uno no puede entender. Al principio incluso hay muchos sentimientos encontrados, incluso de culpa, así uno no tenga la culpa. En realidad yo he tenido una vida pues bien, me he movido, me gusta mucho estudiar, salir adelante, pero siempre queda eso en en la mente de uno", indicó Andrea. Finalmente, comentó que decidió denunciar porque se dio cuenta "que quedarse callada es parte del problema, estar viendo todo lo que está pasando y saber que en algún momento fui parte de ello y no decir nada es parte del problema".



¿Qué encontraron en últimos archivos sobre Epstein?

Estos nuevos archivos, que estaban disponibles este martes 23 de diciembre en la página web del Departamento de Justicia de Estados Unidos, contienen cientos de videos y audios, entre ellos imágenes de vigilancia de agosto de 2019, cuando el criminal sexual Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda, según el análisis de AFP.

Señalan que el presidente voló al menos ocho veces junto al pederasta Jeffrey Epstein en el avión privado de este en la década de 1990, incluida una ocasión en la que viajó únicamente con él y con una joven de 20 años. Aunque el Departamento de Justicia de EE. UU. publicó la tarde de este lunes los archivos, parece haberlos borrado posteriormente, pero el diario The Washington Post consiguió descargarlos antes de que dejaran de estar disponibles.

"Quiero que sepa que los registros de vuelo que recibimos ayer reflejan que Donald Trump viajó en el jet privado de Epstein muchas más veces de las que se había informado (o de las que estábamos al tanto)", escribió un fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York en un correo electrónico en enero de 2020, que está incluido en los archivos.

