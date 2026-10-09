Reportan nueva réplica de magnitud 6,9 en Panamá tras terremoto de 7,7: esto se sabe

Un nuevo sismo de magnitud 6,9 fue registrado este viernes 9 de octubre en Panamá, a ocho kilómetros al noroeste de Río Grande, según un reporte preliminar del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento, ocurrido a las 15:25 hora local y con una profundidad de 10 kilómetros, se produjo después del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el suroeste del país y dio lugar a avisos de amenaza de tsunami para varias zonas del océano Pacífico.

El nuevo sismo se conoce después del terremoto principal registrado cerca de Tonosí, en el suroeste del país, que alcanzó una magnitud de 7,7 tras una actualización de los primeros datos. En ese caso, el epicentro fue localizado a unos 12 kilómetros de dicha localidad y a aproximadamente 239 kilómetros de Ciudad de Panamá. Tras el sismo principal, también se informó de otros movimientos de magnitud 6,1, 6,0 y 5,3. Las autoridades mantienen la verificación de daños materiales y posibles víctimas, mientras continúan las actualizaciones oficiales.

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El USGS revisó a 7,7 la magnitud del terremoto, tras una primera estimación de 8 y una segunda de 7,6. Los sismos en la capital son inusuales y ocurren principalmente en la occidental provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica. Más de una decena de réplicas importantes, incluso de 6 grados, se han reportado, de acuerdo con el instituto local de geociencias. Según los informes preliminares del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el temblor se sintió en todo el país. En su cuenta en la red social X, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo haber pedido a los organismos especializados "informes sobre los efectos" del sismo, y llamó a la calma. "No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden", manifestó el mandatario. El Ministerio de Educación anunció la suspensión de las clases "a nivel nacional" en "todos los centros educativos".



El canal de Panamá opera "con normalidad" tras terremoto

El canal de Panamá anunció que sus operaciones continúan con "normalidad" tras el terremoto de 7,7 grados que sacudió este viernes al país, según un comunicado de la administración de la estratégica vía interoceánica. El sismo se registró a las 12H56 locales (17H56 GMT) con epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, el centro sur del país, donde algunos edificios colapsaron o se agrietaron, aunque no se reportan víctimas.



Las operaciones del canal "continúan con normalidad", aunque se activaron "los protocolos de emergencia" y se inspeccionan las instalaciones "para identificar posibles afectaciones", subrayó la nota de la Administración del Canal de Panamá (ACP). El movimiento telúrico se sintió con intensidad en Ciudad de Panamá, donde miles de personas salieron de los edificios presas del miedo.

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La ruta marítima atraviesa 80 km desde Ciudad de Panamá, en el Pacífico, y la provincia de Colón, en el Caribe. La zona del epicentro está a unos 300 km al oeste de la capital por carretera. Por el canal, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China, pasa el 5% del comercio marítimo internacional. El aeropuerto internacional de Tocumen, un importante centro de conexión aérea de América Latina, cerró temporalmente.

Con información de AFP

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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