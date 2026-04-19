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Noticias Caracol  / MUNDO  / Reportan tiroteo en Estados Unidos: ocho menores murieron y al menos dos adultos resultaron heridos

Reportan tiroteo en Estados Unidos: ocho menores murieron y al menos dos adultos resultaron heridos

Un total de diez personas fueron impactadas por disparos en un tiroteo registrado en Luisiana, Estados Unidos, que dejó al menos ocho menores muertos, de acuerdo con información preliminar de la Policía.

Por: EFE
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Reportan tiroteo en Estados Unidos: ocho menores murieron y al menos dos adultos resultaron heridos
Ocho menores murieron y al menos dos adultos resultaron heridos -
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Unos ocho menores de entre uno y catorce años murieron en un tiroteo masivo que tuvo lugar en la madrugada de este domingo en la ciudad de Shreveport, en el estado sureño de Luisiana (EE.UU.), según reportes de la Policía de esa localidad, que calificó el suceso como un "altercado doméstico".

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Un total de diez personas recibieron disparos durante el incidente, según el portavoz policial, Christopher Bordelon, que informó que el sospechoso se dio a la fuga en un vehículo robado y fue muerto por agentes durante la persecución.

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"Creemos que él es el único individuo que efectuó disparos", afirmó Bordelon, en referencia al supuesto responsable.

Las únicas sobrevivientes del tiroteo son dos mujeres adultas, una de ellas con heridas serias que ponen en peligro su vida, según medios locales.

La escena del crimen es "extensa" y abarca unos tres hogares en el vecindario de Cedar Grove de Shreveport, especificó Bordelon, que advirtió que la investigación se encuentra en su etapa inicial y que toda la información es preliminar.

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El portavoz policial no ofreció detalles sobre las identidades de las víctimas ni del sospechoso, aunque señaló que varios de los menores "eran sus descendientes".

"Esta es una situación trágica, tal vez la situación más trágica que hayamos vivido jamás", dijo Tom Arceneaux, alcalde de esta ciudad del noroeste de Luisiana, de unos 180.000 habitantes. "Es una mañana terrible", se lamentó.

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