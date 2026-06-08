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Noticias Caracol  / MUNDO  / Avión que se accidentó en República Dominicana iba a trasladar a reconocido deportista y su familia

Avión que se accidentó en República Dominicana iba a trasladar a reconocido deportista y su familia

Dos pilotos murieron tras el accidente de un jet privado en República Dominicana. Horas más tarde, el exreceptor puertorriqueño Yadier Molina informó que ese mismo avión se dirigía a recogerlo para emprender un viaje junto a su familia y amigos.

Por: AFP
Actualizado: 8 de jun, 2026
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Avión que se accidentó en República Dominicana iba a trasladar a reconocido deportista y su familia
Iba a trasladar a reconocido deportista y su familia -
Captura de pantalla

El avión que se estrelló este domingo en la pista de aterrizaje de un aeropuerto al este de República Dominicana y dejó dos muertos, iba a trasladar al exastro del béisbol Yadier Molina, según afirmó él mismo en redes sociales.

El piloto y el copiloto del avión, ambos estadounidenses, fallecieron después de que la aeronave privada que operaban se precipitara en el Aeropuerto Internacional de La Romana, informó a la AFP una autoridad aeroportuaria.

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Molina comentó en su Instagram horas más tarde que el avión había despegado hacia Texas para para trasladarlo junto a su familia y amigos a Puerto Rico.

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"Mis condolencias a los pilotos y sus familias", escribió el exjugador de los Cardenales de San Luis en las Grandes Liga, equipo con el que ganó dos veces la Serie Mundial.

Molina es considerado uno de los mejores receptores defensivos en la historia de las Grandes Ligas. Actualmente entrena a los Navegantes del Magallanes en Venezuela y ha dirigido al seleccionado boricua en dos clásicos mundiales.

Las autoridades aeronáuticas detallaron que "la aeronave se declaró en emergencia cuando se encontraba a unas 16 millas náuticas al suroeste de La Romana" y se precipitó al momento de retornar al aeropuerto.

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"No se reportaron pasajeros", aclaró un comunicado del Instituto Dominicano de Aviación Civil.

Informaron además que investigan las causas del accidente de esta esta aeronave modelo Gulfstream G200, un jet privado con una capacidad de entre ocho y 18 pasajeros.

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Un video publicado en redes sociales muestra una enorme columna de humo en el aeropuerto, mientras camiones cisternas esparcen agua para intentar controlar las llamas.

República Dominicana, en el Caribe, es conocida por sus paradisíacas playas. El turismo es la principal actividad económica de este país de 11,6 millones de habitantes.

El accidente ocurrió en un aeropuerto comercial privado internacional que sirve a la ciudad turística de La Romana.

En 2021 murieron nueve personas en un accidente de un avión privado que partía del Aeropuerto Internacional de Las Américas, ubicado en Santo Domingo.

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Entre las víctimas se encontraba el productor musical puertorriqueño José Ángel Hernández, mejor conocido como Flow La Movie.

AGENCIA AFP

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