Avanza el conteo de votos en Perú: elección presidencial sigue sin un ganador definido

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas sigue sin definirse a primera hora del lunes, con Keiko Fujimori, candidata en cuatro ocasiones, empatada con su rival de izquierda para convertirse en la novena presidenta del país en una década.

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Con poco más del 90 por ciento de los centros de votación escrutados, Keiko Fujimori aventaja a Roberto Sánchez por menos de un punto porcentual.

Se prevé que su ventaja del 50,4 por ciento frente al 49,6 por ciento se esfume a medida que sigan llegando los votos de las zonas rurales, donde Sánchez domina.



"Hasta el momento no hay un ganador. Nos esperan días largos", dice Fujimori, hija de un expresidente que estuvo encarcelado por violaciones de los derechos humanos, el domingo por la noche.



Muchos votantes esperan que las elecciones pongan fin a años de caos político en los que una sucesión de presidentes han sido encarcelados, depuestos y sometidos a juicio político.

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Pero Perú sigue profundamente dividido entre la populosa costa y el sur, más rural e indígena.

Sánchez les dice a sus eufóricos seguidores el domingo por la noche que la contienda está "empatada" y que aún queda todo por decidir.

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Las encuestas a pie de urna y los recuentos rápidos también muestran que es imposible predecir el resultado de la contienda.

"El resultado refleja las divisiones del país", afirma Paulo Vilca, analista político del Instituto de Estudios Peruanos. "Quien gane tendrá a la mitad del país en su contra".

'Respetuoso'

Fujimori, de 51 años, espera aprovechar la ola de apoyo a los candidatos de derecha que han ganado las recientes elecciones en Bolivia, Chile y Ecuador con un mensaje de mano dura contra el crimen.

Apela al legado de su difunto padre, Alberto Fujimori, quien estabilizó la economía y sofocó una insurgencia maoísta, pero fue condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad.

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Sánchez, un psicólogo de 57 años, remonta en la recta final de la contienda para llegar a la segunda vuelta.

Ha moderado sus llamamientos iniciales a un "cambio radical" y declaró a la AFP que desea una relación "respetuosa" con el presidente estadounidense Donald Trump.

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La primera ronda de abril se vio empañada por problemas logísticos y un recuento de votos que tardó semanas en completarse, lo que profundiza la desconfianza en las precarias instituciones peruanas.

Alrededor de 27 millones de peruanos puedieron votar, y el voto es obligatorio.

En vísperas de las elecciones, un juez dictó que Sánchez debe ser juzgado por irregularidades financieras pasadas en su partido, planteando acusaciones de injerencia.

Si gana, gozaría de inmunidad presidencial, aunque sigue siendo vulnerable ante la legislatura de tendencia conservadora del país, que ha derrocado a varios presidentes recientes.

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"Espero que todo el proceso se lleve a cabo con transparencia y que se respete el voto popular", declaró a la AFP Evelyn Pazos, de 43 años, una de las votantes anticipadas.

Sánchez cuenta con el respaldo del expresidente Pedro Castillo, un maestro de escuela que estuvo encarcelado tras un intento fallido de disolver el Congreso en 2022.

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¿'Comunismo' o 'dictadura'?

Según el analista Jeffrey Radzinsky, ni Sánchez ni Fujimori contarán con la mayoría legislativa, y quien gane deberá forjar alianzas para completar su mandato.

A pesar de la desilusión política, la principal preocupación de los peruanos es la seguridad, ya que las bandas criminales se han extendido y las denuncias por extorsión se han multiplicado por nueve en cinco años.

"Matan, descuartizan, exigen dinero a cambio de protección. ¡Basta ya!", exclamó Roberto Lovaton, taxista de 58 años.

El ganador hereda una economía estable, con un crecimiento del PIB superior al tres por ciento y una inflación baja.

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Esta persona sustituye al presidente interino José María Balcázar a partir del 28 de julio.

AGENCIA AFP