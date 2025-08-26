Alertan de comida para perros y gatos contaminada con dos bacterias que también afectan a humanos

Dos lotes de alimentos para perros y gatos han sido alertados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) por estar contaminados con dos bacterias diferentes que pueden afectar gravemente la salud de mascotas y seres humanos. La entidad explicó en un reciente informe que la alerta sanitaria fue realizada por el mismo fabricante.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La FDA reveló que las bacterias halladas en los productos son los de la Salmonella y la Listeria. "Pueden afectar a los animales que consumen estos productos, y existe un riesgo para las personas al manipular productos para mascotas contaminados, especialmente si no se han lavado bien las manos después de haber estado en contacto con los productos o con cualquier superficie expuesta a ellos", señalan en un comunicado.

Lea: Queso colombiano fue retirado del mercado por posible presencia de riesgoso microbio



¿Cuáles son los alimentos para perros y gatos afectados con las bacterias?

Se reveló que la empresa Viva Raw LLC, con sede en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, inició el retiro voluntario del mercado de los dos lotes de alimentos para perros y gatos contaminados con Salmonella y Listeria monocytogenes. "El retiro corresponde a los lotes 21495 (Viva Carne Molida para Perros; Viva Carne y Pavo para Cachorros) y 21975 (Viva Pollo Molido para Perros; Viva Pollo en Trozos para Perros; Viva Pollo para Gatos; Viva Pollo Puro)", indica la FDA.



Los alimentos para mascotas se distribuyeron entre el 2 de julio y el 21 de agosto de 2025 directamente a consumidores de todo Estados Unidos. Asimismo, la distribución llegó a un pequeño número de minoristas en los estados de Nueva York, Illinois, Carolina del Sur, Florida, Kansas, California y Arizona. "El producto se distribuye en tabletas congeladas de 450 g (1 lb) en envases transparentes al vacío y el número de lote está impreso en la parte superior del envase".

Estos las comidas para perros y gatos contaminadas con dos bacterias. FDA

Publicidad

Lea: Alertan de galletas con posible presencia de partículas metálicas: se solicitó retirada preventiva



¿Cuáles son los peligros de la Salmonella y la Listeria en mascotas y humanos?

La Salmonella es un grupo de bacterias que pueden enfermar a las personas y animales con una enfermedad llamada salmonelosis. Estas bacterias se alojan en el intestino de animales y humanos. Por su parte, la listeriosis es una infección grave causada por el microbio Listeria monocytogenes. De acuerdo con las autoridades sanitarias del país norteamericano, las personas sanas infectadas con Salmonella o Listeria deben estar atentas a la aparición de algunos o todos los siguientes síntomas:



Náuseas.

Vómitos.

Diarrea o diarrea con sangre.

Calambres abdominales.

Fiebre.

"En raras ocasiones, la Salmonella y la Listeria pueden provocar afecciones más graves, como infecciones arteriales, endocarditis, artritis, dolor muscular, irritación ocular y síntomas del tracto urinario. Los consumidores que presenten estos síntomas después de haber estado en contacto con este producto deben contactar a su médico. Las mujeres embarazadas son especialmente susceptibles a la infección por Listeria, que puede provocar un aborto espontáneo. Los niños, los ancianos y las personas con sistemas inmunitarios debilitados son más vulnerables a la infección", se lee en la información compartida por la FDA.

En el caso de las mascotas, como ocurre con perros y gatos en esta alerta, con infecciones por Salmonella o Listeria se pueden presentar síntomas como letargo, diarrea o diarrea con sangre, fiebre y vómitos. "Algunas mascotas solo presentarán disminución del apetito, fiebre y dolor abdominal. Las mascotas infectadas, pero por lo demás sanas, pueden ser portadoras e infectar a otros animales o a personas. Si su mascota ha consumido el producto retirado del mercado y presenta estos síntomas, consulte a su veterinario", pidió la autoridad.

Publicidad

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICAS CARACOL