Revelan el dibujo que Donald Trump supuestamente le regaló a Jeffrey Epstein por su cumpleaños

Revelan el dibujo que Donald Trump supuestamente le regaló a Jeffrey Epstein por su cumpleaños

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos obtuvo de manos del Gobierno el llamado "libro de cumpleaños" que se le regaló al pederasta por su 50 cumpleaños.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 09, 2025 07:24 a. m.
Editado por: William Moreno Hernández
Dibujo de Donald Trump a Jeffrey Epstein.
Dibujo de Donald Trump a Jeffrey Epstein.
AFP