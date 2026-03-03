Nuevos detalles de accidente aéreo en Bolivia: esto dijo piloto sobre la pista del aeropuerto

El piloto del avión militar de carga que se accidentó en Bolivia el pasado viernes 27 de febrero declaró ante los fiscales que investigan el suceso. El piloto dijo que la pista de aterrizaje estaba congelada por la granizada y lluvia que cayeron en la ciudad de El Alto, donde se registró el accidente aéreo, por lo que los frenos no le respondieron, informó su abogado defensor.

El accidente ocurrió el viernes en la tarde, cuando el avión Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), se salió de la pista del aeropuerto de El Alto y recorrió cerca de un kilómetro hasta la parte posterior de la terminal aérea, afectando a los vehículos que circulaban por el lugar.



¿Qué se sabe del grave accidente aéreo registrado en Bolivia?

El abogado Ricardo Maldonado dijo al canal privado de televisión Unitel que su defendido y otros dos tripulantes que sobrevivieron al accidente ocurrido cerca del aeropuerto internacional de El Alto, ciudad vecina de La Paz, ofrecieron esta jornada sus "declaraciones testificales" dentro del proceso iniciado por el Ministerio Público. Según Maldonado, el piloto declaró que decidió cambiar la ruta de aterrizaje por un "aspecto climatológico", ya que en ese momento "había tormenta, una granizada persistente y lluvia".



El jurista indicó que su defendido sostuvo que cuando ya "se encontraban en tierra, activan los frenos y no responden porque la pista estaba como una pista de patinaje, llena de hielo que se había congelado con el frío y que esta circunstancia tal vez no habría sido informada por la torre de control".



Ante esto, el piloto tuvo que hacer "una maniobra pisando el pedal derecho" de la aeronave "para hacer un giro en su último intento de salvar sus vidas" ante la situación "crítica y riesgosa" en la que se encontraban, con el fin de llevar el avión "a un lugar con menos gente, menos vehículos y menos casas", señaló Maldonado. El abogado sostuvo que esta versión fue corroborada por el copiloto y el ingeniero de vuelo, quienes también presentaron su declaración este lunes.

La aeronave, procedente de la ciudad oriental de Santa Cruz, transportaba una importante cantidad de moneda local sin valor legal que debía entregarse al Banco Central de Bolivia (BCB) para su correspondiente monetización. En el momento del accidente aéreo, los billetes quedaron esparcidos por los alrededores, ante lo cual, miles de personas llegaron hasta el lugar para intentar llevarse el dinero. (Le puede interesar: Avión con billetes se estrelló en Bolivia y vecinos intentaron saquearlo: impactantes imágenes).

Primero los bomberos intentaron dispersarlos con descargas de agua y posteriormente la Policía tuvo que emplear gases lacrimógenos y se desplegaron militares en la zona, pues cada vez era más gente que reaccionó con violencia contra bomberos, agentes, periodistas y personal de salud. El suceso dejó hasta el momento 24 personas fallecidas, 37 heridos, unos 15 vehículos dañados y 51 personas detenidas bajo cargos de supuesto robo agravado, instigación pública a delinquir y daños a bienes del Estado, en relación con los desórdenes registrados tras el accidente.

El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, informó que se abrieron tres investigaciones para conocer las causas y responsables del siniestro , la primera que está a cargo de una junta de militares de la FAB, la segunda a cargo del fabricante del avión y la tercera que lleva adelante la aseguradora de la aeronave. El Gobierno de Rodrigo Paz declaró tres días de duelo nacional en memoria de los fallecidos e instruyó a las autoridades competentes brindar "toda la atención necesaria a las familias afectadas y realizar una investigación transparente que permita esclarecer lo ocurrido".

