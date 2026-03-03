Video | Así quedó el edificio donde iban a elegir al nuevo líder supremo de Irán tras ataque

Medios iraníes anunciaron este 3 de marzo que hubo un nuevo ataque a otra estructura en su país por parte de fuerzas israelíes y estadounidenses. Se trata del edificio de la Asamblea de Expertos en Qom. Este se encuentra ubicado en el sur de Teherán, en Irán. La noticia fue divulgada por la agencia Tasnim, que afirmó que "cazas estadounidenses e israelíes" atacaron el centro de Teherán, en el cuarto día de guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.



Tasnim difundió un video grabado en el centro de la capital iraní, donde se encuentran numerosos edificios gubernamentales, que mostraba una gran nube de humo elevándose en el cielo. "Se registraron importantes daños en las residencias del barrio" cerca de la emblemática plaza de Enghelab, indicó Tasnim.

Un corresponsal del medio i24NEWS divulgó un video en que se puede observar que la Asamblea de Expertos quedó prácticamente reducida a escombros. Todavía se desconoce si dentro del edificio había personas. Tampoco hay registro de víctimas que hayan quedado heridas o que hayan fallecido después de la ofensiva.

The building of Iran’s Assembly of Experts in Qom, south of Tehran, was destroyed in an airstrike as its 88 members was convening to select a new Supreme Leader, sources tell Israeli media. pic.twitter.com/Yo6ws9zznU — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) March 3, 2026

Los otros ataques ocurridos en durante el conflicto entre Israel y Estados Unidos-Irán

El Ejército israelí informó este martes de que anoche bombardeó un complejo gubernamental en el centro de Teherán, arrojando "decenas de municiones" contra la oficina presidencial, el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y un instituto de entrenamiento de oficiales.



"Anoche, la Fuerza Aérea lanzó un ataque contra edificios gubernamentales y de seguridad dentro del complejo de comando del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán", afirma un comunicado castrense sobre el ataque. Estas instalaciones están situadas a tan solo cientos de metros del complejo donde fue asesinado el sábado el líder supremo, Alí Jamenei, junto a otros oficiales.



Los bombardeos de anoche tuvieron como objetivo la Oficina presidencial, pero también la sede del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; la entidad encargada de la toma de decisiones en materia de seguridad del régimen.



En total, el Ejército israelí ha atacado aproximadamente 600 objetivos en Irán, según su propio recuento. Y en su otro frente, el Líbano, asegura haber atacado en el último día "más de 160 objetivos" de Hizbulá en el sur del país, donde además ha profundizado su invasión terrestre.



Teherán concentra el 56 % de los ataques registrados, seguida de las provincias de Kurdistán (oeste) y Hormozgan (sur), en el estrecho de Ormuz. Entre los objetivos alcanzados figuran instalaciones militares, edificios residenciales y el muelle Shahid Bahonar, en Bandar Abás, ciudad portuaria del sur de Irán situada en la provincia de Hormozgan, a orillas del golfo Pérsico y del estrecho de Ormuz.



Según la Media Luna Roja Iraní, al menos 787 personas han muerto en la República Islámica, incluidas 180 en un ataque contra una escuela.

En Israel han muerto diez personas (una en Tel Aviv y otras nueve en Beit Shemesh, ambas en el centro del país), de acuerdo con los datos de los servicios de emergencias.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

Con información de EFE y AFP