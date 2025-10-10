Revelan detalles de alcaldesa apuñalada: hija la habría retenido en el sótano y quiso quemar su pelo

La alcaldesa electa Iris Stalzer, de la pequeña ciudad alemana Herdecke, fue víctima de un ataque con cuchillo a poco más de una semana después de su elección. Su hija adolescente de 17 años es la principal sospechosa, informó la Policía, que ya había descartado un motivo político.

Con el pasar de los días, se van conociendo detalles de la agresión que sufrió la funcionaria a manos de la joven. Fue la propia víctima que, en el hospital, señaló a la menor de edad como la responsable del apuñalamiento. Las pruebas recogidas en el domicilio, lugar del ataque, confirmaron las sospechas.

Los investigadores dijeron que la hija de Stalzer dio la alarma a la policía alrededor del mediodía del martes 7 de octubre, diciendo que su madre había sido atacada frente a la casa por varios hombres. Según su declaración, cuando abrió la puerta de la casa encontró a su madre gravemente herida y supuestamente ella le dio la versión de la presunta agresión por parte de desconocidos. Su hermano, un adolescente de 15 años, estaba presuntamente durmiendo. Los dos son adoptados.



Los miembros de los servicios de emergencia encontraron a la alcaldesa electa sentada en un sillón sangrando abundantemente, de acuerdo con el medio Bild. Por su parte, el rotativo Der Spiegel indicó que la política había recibido más de diez puñaladas en abdomen y espalda.

Los dos menores de edad, que tienen antecedentes policiales, fueron detenidos después del ataque y entregados al cuidado de los servicios juveniles.



Alcaldesa estuvo encerrada en el sótano varias horas

Además de las heridas con arma cortopunzante, que habrían sido causadas con dos cuchillos, la funcionaria electa tenía hematomas y fracturas en el cráneo, indicó el periódico Bild.



Dicho medio informó que la joven mantuvo a la alcaldesa encerrada en el sótano por horas y que intentó quemar el pelo de su mamá con un desodorante en aerosol.

Los investigadores, por su parte, dijeron que habían descubierto "evidencia significativa" en la casa que los llevó a centrarse en los adolescentes como sospechosos del ataque, ya que en el inmueble se encontraron dos cuchillos (los que habrían usado para el ataque) y algo de ropa, que estaban ocultos en la mochila del menor y fueron llevados como prueba.

Además, en el verano de 2025, Stalzer ya había sido atacada por su hija adoptiva con un cuchillo, según informaciones del semanario Der Spiegel.

No obstante, en principio se trataría de un delito de lesiones graves y no de uno de tentativa de homicidio, ya que no hay indicios de que la menor tuviese la intención de acabar con la vida de su madre, pues todo apunta a que la adolescente interrumpió su ataque y llamó a los servicios de emergencia para que atendiesen a la política de 57 años, señaló Bernd Haldorn, un responsable de la Fiscalía de Hagen.

Pese a la gravedad de las heridas, la alcaldesa Iris Stalzer se encuentra fuera de peligro y tiene pronóstico favorable, afirmaron las autoridades de Herdecke, una ciudad de unos 23.000 habitantes cerca de Dortmund, en el noroeste.

La política acaba de ganar la segunda vuelta de los comicios locales de la pequeña localidad del oeste de Alemania, donde se impuso con el 52,8% de los votos al candidato conservador Fabian Haas, y se posesiona a comienzos de noviembre.

