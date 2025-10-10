En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
KARINA RINCÓN
DINA BOLUARTE
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Revelan detalles de alcaldesa apuñalada: hija la habría retenido en el sótano y quiso quemar su pelo

Revelan detalles de alcaldesa apuñalada: hija la habría retenido en el sótano y quiso quemar su pelo

La Policía encontró "evidencia significativa" en la casa de Iris Stalzer, a quien hallaron sangrando en una silla. La principal sospechosa fue quien llamó a emergencias.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 10 de oct, 2025
Comparta en:
Revelan detalles de alcaldesa apuñalada: hija la habría retenido en el sótano y quiso quemar su pelo
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad