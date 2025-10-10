En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
KARINA RINCÓN
DINA BOLUARTE
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Cuánto dinero recibirá la opositora venezolana María Corina Machado por ganar el Nobel de la Paz?

¿Cuánto dinero recibirá la opositora venezolana María Corina Machado por ganar el Nobel de la Paz?

El premio se entregará el próximo 10 de diciembre en Oslo, capital de Noruega, e incluye una medalla de oro y un diploma.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 10 de oct, 2025
Comparta en:
María Corina Machado, primera venezolana en convertirse en Nobel de la Paz; así reaccionó el mundo

Publicidad

Publicidad

Publicidad