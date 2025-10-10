En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
KARINA RINCÓN
DINA BOLUARTE
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Qué país suramericano tiene más Premios Nobel: así va el ranking

Qué país suramericano tiene más Premios Nobel: así va el ranking

María Corina Machado se convirtió en la segunda venezolana en obtener un Premio Nobel. ¿Cuántos galardones se han entregado en Suramérica?

Por: María Paula González
Actualizado: 10 de oct, 2025
Comparta en:
Premios Nobel
En Suramérica varias personas han sido reconocidas con Premios Nobel -
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad