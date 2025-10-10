En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
KARINA RINCÓN
DINA BOLUARTE
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Venezuela dice tener “información probada” de ataque de EE. UU. en “corto plazo”: pide reunión a ONU

Venezuela dice tener “información probada” de ataque de EE. UU. en “corto plazo”: pide reunión a ONU

El régimen solicitó un encuentro urgente para "determinar la existencia de una amenaza a la paz y formular recomendaciones para frenar los planes de agresión estadounidense en curso".

Por: EFE
Actualizado: 10 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Venezuela habla de ataque de EE. UU. en “muy corto plazo” y pide reunión urgente a ONU
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad