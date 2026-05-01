Trump dice que no está “satisfecho” con el acuerdo de Irán para dar por terminada la guerra

El presidente de EE.UU., Donald Trump, defendió el efecto que está teniendo el bloqueo estadounidense de buques con origen y destino en puertos iraníes en torno al estrecho de Ormuz e insistió en que no está "satisfecho" con la última oferta de Teherán para tratar de acordar el fin de la guerra.

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"Tienen que llegar al acuerdo adecuado y en este momento, no estoy satisfecho", aseguró Trump en los jardines de la Casa Blanca antes de partir a Florida para participar en un acto de campaña para las elecciones de medio mandato que se celebran en noviembre.

El republicano confirmó que ha recibido una nueva propuesta iraní, pero no añadió detalles sobre la misma. Al ser preguntado por qué no estaba satisfecho con la oferta respondió: "Están pidiendo cosas con las que no puedo estar de acuerdo", sin dar detalles de las peticiones.



Trump se negó a responder si retomará los ataques contra Irán en caso de que no haya un acuerdo. "¿Queremos ir allí y simplemente arrasarles por completo y acabar con ellos para siempre, o queremos intentar llegar a un acuerdo? Quiero decir, esas son las opciones", dijo. (Lea también: ¿Trump tiene la intención de usar armas nucleares contra Irán? Esto respondió presidente de EE. UU.)



¿Inconformismo por programa nuclear en Irán?

Teherán ha tratado en las últimas semanas de negociar en torno a las exigencias de Washington para el programa nuclear iraní, que EE. UU. insiste en que debe quedar totalmente congelado durante al menos dos décadas, especialmente en lo que se refiere al enriquecimiento de uranio.



"Hemos estado tratando con Irán. Quieren llegar a un acuerdo, pero no están ahí. No están a la altura; es como si se acercaran y entonces entra un nuevo grupo de personas", afirmó el republicano, que añadió que los contactos se están produciendo de manera telefónica. Los negociaciones estadounidenses e iraníes no han logrado concurrir de nuevo desde que ambas partes coincidieron en Islamabad hace ya tres semanas.



Bloqueo en Ormuz

Pese a la ausencia de acuerdo el pasado 21 de abril, Trump anunció un alto el fuego unilateral de duración indeterminada, aunque aseguró que Washington seguirá impidiendo el paso de buques iraníes por el estrecho de Ormuz en un intento de estrangular económicamente a Teherán. "El bloqueo ha sido increíblemente poderoso. Ha sido algo increíble. Si nos retiráramos ahora mismo, habríamos logrado una gran victoria; pero no vamos a hacer eso", añadió Trump. (Lea también: ¿Por qué Emiratos Árabes Unidos se retirará de la Organización de Países Exportadores de Petróleo?)

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El presidente insistir en que el liderazgo iraní "está muy fragmentado" y en que la Casa Blanca baraja medidas militares si no se alcanza un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, por donde pasa buena parte de los hidrocarburos que se exportan globalmente.

Agregó que el actual alto el fuego le da margen para pedir autorización al Congreso y mantener el despliegue de las tropas en Oriente Medio, el mismo día en que se cumple el plazo legal de 60 días para el visto bueno del Legislativo.

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La Administración Trump ha evitado utilizar la palabra 'guerra' para el conflicto con Irán y en su lugar Trump ha buscado presentarlo como una acción limitada y "prácticamente terminada", a pesar de que mantiene a miles de tropas y cientos de navíos y aviones militares en Oriente Medio.

El Pentágono estimó ante la Cámara de Representantes que la guerra de Irán ha costado a EE. UU. unos 25.000 millones de dólares, principalmente por el gasto en municiones.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP