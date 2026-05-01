Padre se lanza a las vías para salvar a su bebé mientras tren les pasa por encima: quedó en video

Un estremecedor video difundido en redes sociales muestra el momento en que un padre utiliza su propio cuerpo como escudo para salvar a su bebé, cuando ambos quedaron atrapados en las vías y un tren pasó por encima de ellos. Contra todo pronóstico y por fortuna, los dos sobrevivieron. El hecho, al parecer, tuvo lugar en Bangladesh.



Rescate de padre a su bebé en vías de tren quedó en video

Las imágenes, captadas por testigos, muestran a los dos en la zona ferroviaria instantes antes de que la locomotora se aproximara. Al percatarse del peligro inminente, el hombre se lanzó al suelo, cubrió al bebé con su cuerpo y se mantuvo inmóvil mientras varios vagones cruzaban a escasos centímetros. La escena, marcada por gritos y tensión, dura apenas segundos, pero ha impactado a millones de personas que han visto el video.

A father’s love knows no bounds! ❤️

At Bhairab Railway Station in Bangladesh, a dad risked his life by jumping in front of a speeding train to save his young son. This is true heroism and the ultimate parental sacrifice.

Real superheroes don’t wear capes… they become shields for… pic.twitter.com/El6Ys0U2E5 — ಸನಾತನ (सनातन) (@sanatan_kannada) April 29, 2026

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Según la grabación, al parecer, tanto el padre como el menor resultaron ilesos. En redes sociales, el video ha generado una oleada de reacciones. Miles de usuarios calificaron la acción como un acto extremo de valentía y amor paternal, mientras otros subrayaron la importancia de fortalecer la infraestructura y los controles de acceso en estaciones y pasos ferroviarios para evitar tragedias similares.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL