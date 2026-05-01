En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARCHAS 1 DE MAYO
CASO LILI PINK
CORTES DE AGUA BOGOTÁ
DRON AEROPUERTO EL DORADO
CAPTURAN A SUEGRA DE CAROLINA FLORES

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Padre se lanza a las vías para salvar a su bebé mientras tren les pasa por encima: quedó en video

Padre se lanza a las vías para salvar a su bebé mientras tren les pasa por encima: quedó en video

El hombre se lanzó al suelo, cubrió al bebé con su cuerpo y se mantuvo inmóvil mientras varios vagones cruzaban a escasos centímetros.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 1 de may, 2026
Comparta en:
Padre se lanza a las vías para salvar a su bebé mientras tren les pasa por encima: quedó en video
Padre se lanza a las vías para salvar a su bebé mientras tren les pasa por encima -
Tomada de X: @sanatan_kannada

Un estremecedor video difundido en redes sociales muestra el momento en que un padre utiliza su propio cuerpo como escudo para salvar a su bebé, cuando ambos quedaron atrapados en las vías y un tren pasó por encima de ellos. Contra todo pronóstico y por fortuna, los dos sobrevivieron. El hecho, al parecer, tuvo lugar en Bangladesh.

Rescate de padre a su bebé en vías de tren quedó en video

Las imágenes, captadas por testigos, muestran a los dos en la zona ferroviaria instantes antes de que la locomotora se aproximara. Al percatarse del peligro inminente, el hombre se lanzó al suelo, cubrió al bebé con su cuerpo y se mantuvo inmóvil mientras varios vagones cruzaban a escasos centímetros. La escena, marcada por gritos y tensión, dura apenas segundos, pero ha impactado a millones de personas que han visto el video.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Según la grabación, al parecer, tanto el padre como el menor resultaron ilesos. En redes sociales, el video ha generado una oleada de reacciones. Miles de usuarios calificaron la acción como un acto extremo de valentía y amor paternal, mientras otros subrayaron la importancia de fortalecer la infraestructura y los controles de acceso en estaciones y pasos ferroviarios para evitar tragedias similares.

Últimas Noticias

  1. Irán envía una nueva propuesta de negociaciones de paz a EE. UU., según medios iraníes
    Irán envía una nueva propuesta de negociaciones de paz a EE. UU., según medios iraníes -
    Canva
    MUNDO

    Irán envía una nueva propuesta de negociaciones de paz a EE. UU., según medios iraníes

  2. Carolina Flores
    La mujer estaba en un sector exclusivo de Caracas.
    Redes
    MUNDO

    El movimiento que fue clave para capturar a la suegra de Carolina Flores en Venezuela

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bangladés

Publicidad

Publicidad

Publicidad