¿Cómo queda el salario mínimo en Venezuela tras anuncio de Delcy Rodríguez?

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un aumento del ingreso mínimo integral de los trabajadores del país, conformado por el salario mínimo y bonificaciones, a 240 dólares mensuales, en medio de los reclamos de gremiales que demandaban un ajuste de sus ingresos tras los recientes acuerdos con Estados Unidos. (Lea también: Delcy Rodríguez promete que con aumento de salario mínimo en Venezuela “habrá mejora”)

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"El primer anuncio que quiero hacer es que el ingreso mínimo integral alcanzará el equivalente a 240 dólares", dijo Rodríguez, sin precisar en cuánto quedará el salario mínimo mensual ni las bonificaciones pagadas para complementar el sueldo, que ha permanecido congelado en 130 bolívares desde 2022, unos 27 centavos de dólar en la actualidad.

El ingreso mínimo integral estaba en 190 dólares, lo que equivale a un incremento del 26% para los venezolanos. El aumento, no obstante, queda muy por debajo de los 677 dólares que, según estimaciones privadas, cuesta la canasta alimentaria básica para una familia de cinco personas.



La mandataria encargada destacó que este aumento es el "más importante de los últimos años" y exhortó al sector privado a aplicarlo en aquellos casos donde sea "inferior" al monto.



"No habíamos tenido un incremento que nos permitiera tener este nivel", añadió Rodríguez desde una concentración en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro de Caracas por el cierre de la peregrinación nacional contra las sanciones de Estados Unidos.



Incremento para los jubilados de Venezuela

También informó que los jubilados en su país recibirán el equivalente a 70 dólares mensuales, sin precisar tampoco si se trata de un bono o un aumento de ese ingreso.

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"No es suficiente, no es suficiente, no falta mucho y por eso pedí un plan de atención para nuestros abuelos y nuestras abuelas", apuntó y por ello ordenó la conformación de brigadas para la atención "casa por casa" de las necesidades de los adultos mayores.

El anuncio del aumento llega dos meses después de que el Gobierno incrementara de 160 a 190 dólares una bonificación mensual que reciben los trabajadores públicos en bolívares a la tasa oficial del día y que no tiene incidencia en beneficios laborales, tras una venta de fueloil, un combustible derivado del petróleo, en medio de la apertura petrolera y de los acercamientos con Estados Unidos.

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En 2025, Nicolás Maduro anunció un alza del 23% del denominado "ingreso mínimo integral" -que pasó ese año de 130 a 160 dólares-, compuesto por bonos sin incidencia en el cálculo de beneficios laborales, y mantuvo congelado el salario mínimo en 130 bolívares al mes.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos: uno de 40 dólares de alimentación y otro de 150 dólares denominado "ingreso de guerra económica", ambos depositados en bolívares a la tasa oficial del día y sin incidencia en beneficios laborales.

Venezuela acumuló una inflación del 71,8% durante los primeros tres meses del año 2026, según cifras oficiales difundidas a inicios de abril por las autoridades. Rodríguez aseguró que estos aumentos son producto de los ingresos petroleros tras los acuerdos con Estados Unidos y, según dijo, fue un consenso alcanzado con sindicalistas chavistas y opositores.



Reacciones al anuncio en el incremento del salario mínimo en Venezuela

"No era lo que esperaba, pero vamos hacia más", se consoló Yeisi Romero, de 44 años. Rodríguez "lo está haciendo bien, lo primero es lo primero, aumentar un poco el sueldo", dijo a la AFP. (Lea también: Venezolanos piden que aumento de salario mínimo prometido por presidenta no se dé a través de bonos)

Yubiray Somaza trabaja jornadas de hasta 12 horas sin el pago de bonos nocturnos reglamentarios en una tienda de zapatos en Caracas. "No tenemos contrato fijo y nos amenazan constantemente con despedirnos si no cumplimos con las exigencias del jefe", lamentó esta vendedora de 28 años.

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El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia dijo que "trabajar en Venezuela no garantiza vivir y eso no es normal. Ya basta. Tú que sostienes al país con tu trabajo mereces mucho más, mereces un salario digno para tener una vida digna, mereces derechos que se cumplan y un Estado que responda", manifestó González Urrutia en un video en su cuenta de X.

Así mismo, el líder opositor afirmó que "aquí el problema no es solo económico, es de prioridades. En teoría el dinero circula, pero no le llega a quien trabaja. Un país que castiga la organización, que debilita sindicatos y gremios no tiene solo una crisis económica, tiene una falla de responsabilidad pública".

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Al respecto, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a González Urrutia y a la líder María Corina Machado, manifestó que el aumento del ingreso junto al salario mínimo en Venezuela "no sirve para nada".

"Los sueldos no van a crecer por decreto y la economía no va a recuperarse con un anuncio en la Gaceta Oficial. Nuestra economía va a prosperar si confiamos en la empresa privada, eliminamos la corrupción y las mil trabas que el Estado mete en nuestras vidas", consideró Guanipa -también en su cuenta de X-.

Organizaciones y activistas han catalogado el anuncio de Delcy Rodríguez como "ambiguo" y han advertido que "el anuncio de '240$ de ingreso mínimo' debe leerse con cuidado: se habla de aumento, pero no se precisa cuánto es salario real y cuánto son bonos", subrayó el coordinador general de la ONG Cecodap, Carlos Trapani, en la misma plataforma.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP