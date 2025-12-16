Rob Reiner y su esposa habrían sido asesinados mientras dormían: cronología del caso

El asesinato del director de cine Rob Reiner y su esposa Michele ha causado conmoción mundial, no solo por la crueldad del acto, sino también porque quien ha sido señalado como responsable es su hijo Nick Reiner, quien ha sido detenido por las autoridades.

Mientras se siguen conociendo detalles de lo que atravesaba la familia y los posibles hechos en los que murieron los esposos, se ha establecido en la investigación que el director y su esposa probablemente fueron asesinados mientras dormían.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

La terrible escena del crimen, según se ha detallado en los informes policiales y en la prensa internacional, fue hallada por Romy Reiner, hija de la pareja, quien acudió a la casa de sus padres luego de pasar varias horas sin saber de ellos.

La alerta la encendió el domingo 14 de diciembre en la tarde la masajista de la pareja, quien llegó a la mansión de los Reiner, ubicada en el distrito de Brentwood de Los Ángeles, a las 2 de la tarde y no obtuvo respuesta. La trabajadora avisó a la hija de 27 años, que vive enfrente de sus padres, quien entró a la casa y se encontró con la desgarradora escena.



Unidades policiales llegaron a la vivienda momentos más tarde y se informó sobre el fallecimiento de Rob y Michele Reiner en un ataque con arma blanca. Aunque el Departamento de Policía de Los Ángeles no ha confirmado de manera oficial dónde fueron encontrados los cuerpos de los esposos; sin embargo, una fuente reveló unos detalles al Daily Mail.



Esa persona indicó al medio británico que los esposos murieron entre el sábado en la noche, luego de una fiesta de Navidad en la que estuvo la familia, y las 2:00 de la tarde del día siguiente, cuando la hija de la pareja encontró los cuerpos y alertó al 911. A los dos les habían cortado la garganta con arma blanca.

"Pudo haberlo hecho poco después de que todos se fueran a casa, es decir, fue allí y les cortó el cuello en plena noche", señaló la fuente y agregó que "estaban en la cama cuando ocurrió".

Un informe adicional de Showbiz 411 planteó que Michele Reiner, de 70 años, todavía estaba con vida cuando las autoridades llegaron a la casa y que murió en la ambulancia, luego de advertirles que su hijo lo había hecho. Esto no ha sido confirmado por las autoridades.



La discusión con su hijo

TMZ reveló que el sábado en la noche, Rob, Michele y Nick Reiner estuvieron presentes en la fiesta de Navidad de Conan O'Brien. Un detalle particular es que el director de 78 años "tuvo una discusión muy fuerte con su hijo" en la celebración.

Uno de los asistentes al evento explicó a la revista People que "Nick estaba asustando a todos, actuando como un loco, seguía preguntando a la gente si eran famosos". Después de esto, el director y su esposa decidieron abandonar la fiesta e irse a su mansión.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles señaló que los socorristas llegaron a la casa de los Reiner sobre las 3:30 de la tarde del domingo e intentaron auxiliar a los esposos sin éxito. El primer sospechoso fue Nick, uno de los tres hijos de la pareja y con quien la noche anterior se les había visto tener una pelea.

Desde hace varios años Rob y michele enfrentaban como familia la adicción de Nick Reiner a las drogas, intentando ayudarlo varias veces a alcanzar una rehabilitación Precisamente, Nick estaba viviendo en la casa de huéspedes de la mansión, dijo una fuente al Daily Mail. "Era una bomba de relojería. Su consumo de drogas iba en aumento y sus padres querían que se fuera. Consumía metanfetamina y no dormía durante días, y luego tenía arrebatos, rompía cosas y golpeaba las paredes".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL