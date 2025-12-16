En vivo
Publicidad

Rob Reiner y su esposa habrían sido asesinados mientras dormían: cronología del caso

Las autoridades siguen investigando nuevos detalles sobre el crimen contra Rob y Michele Reiner a manos de su hijo.

Por: María Paula González
Actualizado: 16 de dic, 2025
Rob Reiner
Rob Reiner y su esposa fueron hallados sin vida en su casa -
Fotos: AFP

