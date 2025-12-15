En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Capturan a Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y señalado del asesinato de sus padres: ¿quién es?

Capturan a Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y señalado del asesinato de sus padres: ¿quién es?

El actor y director Rob Reiner fue encontrado muerto junto a su esposa Michele Singer Reiner en su vivienda. Su hijo Nick Reiner, quien es el principal sospechoso de las muertes, fue capturado por la Policía.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
Capturan a Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y señalado del asesinato de sus padres: ¿quién es?
Los primeros reportes señalan a Nick Reiner (centro) del asesinato de sus padres Rob y Michelle Reiner.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad