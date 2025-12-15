En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / La extraña muerte del director de cine Rob Reiner y lo que tendría que ver su hijo

La extraña muerte del director de cine Rob Reiner y lo que tendría que ver su hijo

El director de 78 años, quien dirigió películas como La princesa prometida o Antes de partir, fue hallado muerto en su casa de Los Ángeles junto a su esposa. Ambos fueron apuñalados.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
La extraña muerte del director de cine Rob Reiner y lo que tendría que ver su hijo
Rob Reiner, director de cine asesinado -
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad