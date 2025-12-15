La extraña muerte del director de cine Rob Reiner y lo que tendría que ver su hijo

El mundo del cine y la televisión se encuentra sumido en la consternación tras conocerse la muerte del reconocido director estadounidense Rob Reiner, hallado sin vida junto a su esposa Michele Singer el pasado domingo en su residencia de Los Ángeles. La noticia ha generado una ola de reacciones entre figuras políticas, actores y artistas que han expresado su dolor y sorpresa ante el trágico suceso.



El expresidente Barack Obama (2009-2017) compartió su pesar en la red social X: "Michelle y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele. Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla". Obama añadió: "Pero detrás de todas las historias que produjo se encontraba una profunda creencia en la bondad de las personas y un compromiso de por vida para poner esa creencia en práctica".

Por su parte, la exvicepresidenta Kamala Harris (2021-2025) destacó la influencia del cineasta: "Su obra ha impactado a generaciones de estadounidenses. Los personajes, los diálogos y las imágenes que dio vida en cine y televisión están presentes en nuestra cultura". El gobernador de California, Gavin Newsom, también expresó su dolor: "Rob fue el genio de gran corazón detrás de tantas de las historias clásicas que amamos", confesando que sintió que su corazón se rompía al conocer la noticia.



Actores famosos despiden a Rob Reiner

El impacto en la industria cinematográfica ha sido igualmente profundo. Elijah Wood manifestó en X que se sintió "horrorizado al enterarse del fallecimiento" de Reiner y su "maravillosa esposa". La actriz Roseanne Barr fue más contundente en su reacción: "Estoy absolutamente conmocionada y horrorizada al enterarme de lo de Rob Reiner y su esposa Michele. Esto es una atrocidad. Rezo por una justicia rápida. Mis condolencias a su familia e hijos. Me faltan las palabras".

James Woods, protagonista de Ghosts of Mississippi (Fantasmas del pasado), dirigida por Reiner, lamentó la pérdida de su "buen" amigo y subrayó: "Las diferencias políticas nunca obstaculizaron nuestro amor y respeto mutuo". Christopher Guest, actor en This is Spinal Tap y The Princess Bride (La princesa prometida), junto a su esposa Jamie Lee Curtis, emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaron estar "conmocionados y tristes" por la "violenta y trágica" muerte de la pareja, añadiendo que su principal preocupación son "sus hijos y familiares directos".



El cineasta Paul Feig, conocido por títulos como Bridesmaids (La boda de mi mejor amiga) y A Simple Favor (Un pequeño favor), expresó en X: "Rob era mi verdadero héroe: un verdadero titán visionario y una persona encantadora, encantadora. Nunca se sabe si es apropiado publicar algo en medio de una tragedia como esta, pero solo quiero que el mundo sepa lo que tantos de nosotros sabemos en la industria: Rob era el mejor".



Ben Stiller también rindió homenaje al director, a quien consideraba uno de sus favoritos: "Salió de la enorme sombra cómica del gran Carl Reiner y de ser actor de televisión para convertirse en un gran director que hizo una racha increíble de películas. 'Spinal Tap' es una de las mejores comedias jamás hechas y la lista continúa. Era una persona amable y atenta, y realmente muy divertida".

El sindicato SAG-AFTRA se sumó a los homenajes. Su presidente, Sean Astin, lo definió como "una de las figuras más significativas en la historia del cine y la televisión", según un comunicado difundido por Variety.



Hipótesis de la muerte de Rob Reiner

Rob Reiner, de 78 años, fue hallado muerto en su casa de Brentwood (Los Ángeles) junto a su esposa. Según la prensa local, ambos presentaban heridas compatibles con apuñalamiento. La revista People informó que el presunto responsable sería su hijo mediano, Nick Reiner, de 32 años. El Departamento de Policía de Los Ángeles investiga el caso como homicidio.

Rob Reiner con su hijo Nick Reiner - Redes sociales

Hijo del célebre escritor, director y comediante Carl Reiner, Rob dejó una huella imborrable en la industria. Ganó premios Emmy como mejor actor de reparto en 1974 y 1978 por la comedia All in the Family (Todo en familia). Nacido el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, estaba casado con Michele Singer desde 1989.



Carrera de Rob Reiner

Su carrera abarcó tanto la actuación como la dirección. Como actor, participó en All in the Family (1971), This is Spinal Tap (1984) y The Wolf of Wall Street (El lobo de Wall Street, 2013). Como director, firmó títulos icónicos como When Harry Met Sally (Cuando Harry encontró a Sally), The Princess Bride (La princesa prometida), A Few Good Men (Algunos hombres buenos), Misery, The Bucket List (Antes de partir) y Stand by Me (Cuenta conmigo).

