Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ESTADOS UNIDOS
CORTES DE AGUA
VALERIA AFANADOR
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / "Sabíamos exactamente quién estaba en esa embarcación": EE. UU. sobre ataque en mar Caribe

"Sabíamos exactamente quién estaba en esa embarcación": EE. UU. sobre ataque en mar Caribe

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respondió si el cambio de régimen en Venezuela era el objetivo de Estados Unidos. "Esa es una decisión presidencial, y estamos preparados con todos los recursos de que dispone el ejército estadounidense", dijo.

Por: AFP
Actualizado: septiembre 03, 2025 10:32 a. m.
Comparta en:
Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.
Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.
Afp