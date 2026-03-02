EN VIVO | Ataques de Israel y EE. UU. a Irán: noticias del conflicto en Medio Oriente hoy 2 de marzo

Tras los recientes operativos llevados a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán, los cuales provocaron la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, los hostigamientos y la respuesta por parte del país de Medio Oriente han provocado una situación que, afirma el presidente Donald Trump, podría extenderse por unas cuatro o cinco semanas. En torno a este conflicto ya se han pronunciado varios países de Europa y otros más del resto del mundo; sin embargo, lejos de una desescalada, la tensión bélica tras los ataques parece continuar. Siga EN VIVO todos los detalles de este conflicto que hoy, lunes 2 de marzo, cumple su tercer día desde el primer operativo.



6:00 a. m. | La guerra se extiende al Líbano

El grupo chiíta Hizbulá lanzó varios proyectiles contra instalaciones militares en el norte de Israel. Israel respondió lanzando una intensa oleada de bombardeos contra los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye.

El Ejército israelí ha llamado a filas a cerca de 100.000 reservistas, que se suman a soldados regulares, a fin de defender las fronteras con Siria y el Líbano, pero también su control sobre los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, señaló este lunes al jefe del grupo chií Hizbulá, Naim Qassem, como un "objetivo" e insistió en que la milicia libanesa "pagará un alto precio" por sus ataques.



5:30 a. m. | Balance de víctimas al tercer día de conflicto

En Teherán, la Media Luna Roja iraní elevó este lunes el número de muertos en Irán en los ataques de Estados Unidos e Israel a 555 en dos días y medio de guerra.

En Beirut, al menos 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas la madrugada de este lunes en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut y el sur del Líbano, en respuesta a un ataque del grupo chií libanés Hizbulá en medio del conflicto con su aliado Irán.

En Israel, no se han reportado nuevas víctimas mortales, más allá de las 10 personas fallecidas entre el sábado y el domingo.

NOTICIA EN DESARROLLO...